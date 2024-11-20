«Запомните меня хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке». Прощальная речь Рафаэля Надаля

После вылета Испании из Кубка Дэвиса стадион в Малаге несколько минут недоумевал – что будет дальше? Ведь поражение испанцев означало окончание карьеры Рафаэля Надаля .

Но когда трибуны затянули «Рафа! Рафа!», представитель Международной федерации тенниса попросил никого не расходиться – и дождаться церемонии в честь великой карьеры Надаля.

Испанцу показали видеообращения от Новака Джоковича, Роджера Федерера, Энди Маррея, Серены Уильямс и Дэвида Бекхэма. А потом он взял микрофон и выступил с трогательной речью – правда, пришлось подождать, пока утихнет восторженный гул стадиона.

«Добрый вечер. Столько благодарностей – и это так тяжело.

Начну с тех, кто здесь – с болельщиков. Моя профессиональная карьера длилась 20 лет, и вы были со мной в хорошие времена и мотивировали в плохие. Я очень благодарен за любовь болельщиков – особенно в Испании.

Хочу поздравить команду Нидерландов и поблагодарить всю испанскую команду, которая позволила мне сыграть в Кубке Дэвиса. Получилось не так, как все мы хотели. Но я полностью выложился. Спасибо вам за предоставленную возможность.

Я хотел прожить последние дни в профессиональном теннисе вместе с командой. Я пережил много важных моментов с людьми, которые сейчас здесь находятся. Это огромная привилегия, мы многого добились – и теперь пришел ваш черед переживать новые радости. Уверен, они придут.

Скажу правду – это момент, до которого не хотелось добираться. Теннис мне не надоел, но мое тело больше не хочет играть, и это нужно принимать.

Мне очень повезло, что я смог сделать хобби профессией. Соперники помогали мне сделать карьеру более длинной и успешной. Например, Давид Феррер – из тех, кто здесь. И многие другие, кого здесь нет.

Спасибо семье и команде – вы были незабываемой частью моей жизни в этим годы. Я верю в преемственность и хочу быть рядом с теми, кто сделал мою жизнь лучше. Поэтому я выстраивал отношения, которые выходят далеко за рамки профессиональных.

Это история, в которой были плохие моменты, но нужно признать – большая часть была хорошей и незабываемой. И я благодарен медиа за то, что они тоже были частью моей истории.

Благодарен всем организациями, которые поддерживают теннис на вершине и привлекают в него массы. Я очень люблю теннис и никуда из него не уйду, хочу быть для него хорошим послом. Я стремился к этому каждый день – с уважением и скромностью.

В каком-то смысле для меня важнее всего быть хорошим человеком, и я надеюсь, что мне это удалось. Я ухожу из мира профессионального тенниса, найдя по пути много хороших друзей. Ухожу со спокойной душой, потому что оставил не только спортивное, но и личное наследие. Понимаю, что любовь, которую я чувствую по всему миру, появилось не только благодаря достижениям на корте.

Хочу попрощаться и последние слова посвятить семье, которая никогда меня не подводила. Они были рядом в тяжелые времена, а в хорошие времена не давали мне задирать нос. Благодаря этому в будущем я справлюсь со всем, что меня ждет.

Я спокоен, потому что меня научились принимать будущее умиротворенно. Я спокоен, потому что у меня прекрасная семья, которая поможет мне во всем».

А после речи на испанском, которая оставила в слезах всю испанскую скамейку и находящихся на трибуне жену, отца и сестру Надаля, Рафа коротко рассказал по-английски, каким он хотел бы остаться в памяти болельщиков.

«Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.

Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился.

И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.

Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой – и добился больше, чем когда-либо мечтал».

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Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, Clive Brunskill