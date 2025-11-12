1

Бен Шелтон: «Я бы поставил этому сезону 7-8 баллов из 10»

Шелтон: я бы поставил этому сезону 7-8 баллов из 10.

Пятая ракетка мира Бен Шелтон подвел итоги этого сезона.

Сегодня американец проиграл Феликсу Оже-Альяссиму на итоговом турнире в Турине (6:4, 6:7(7), 5:7). Для него это стало вторым поражением в группе – ранее он также проиграл Александру Звереву.

– Как бы вы оценили этот сезон по шкале от 1 до 10? Есть ли что-то, в чем вы бы хотели спрогрессировать в следующем году?

– Думаю, я бы поставил ему 7-8 баллов. Я очень сильно прибавил и сделал большой шаг вперед.

Я не очень доволен результатами после US Open. Но ритм, в котором я провел первые три четвертых сезона, был отличным. Я тот парень, который набирает форму, когда играет много матчей

Летом мне было очень понятно, как мне играть, как выдерживать удары, как играть в конкретные моменты. Этим летом у меня было полное понимание того, как нужно играть: как держать мяч, какие удары выбирать в нужные моменты. У меня была формула победы. Сейчас же я снова немного ее ищу.

Последние четыре турнира в году – в Шанхае, Базеле, Париже, здесь – мне было сложнее найти это «вау» чувство. Все эти парни, с которыми мне пришлось играть, были в форме и показывали отличный теннис, здорово сражались. Сейчас просто есть определенные моменты, которые выпадают. На этой неделе это был форхенд. Обычно это прибыльный для меня удар. И еще первый удар после подачи. Вот эти элементы меня немного расстроили.

Но в этом сезоне много моментов, которыми можно быть довольным, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoATP Finals
logoБен Шелтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»
вчера, 22:02
Синнер вышел в полуфинал на третьем итоговом подряд
вчера, 21:23
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 2-й тур. Синнер обыграл Зверева, Шелтон уступил Оже-Альяссиму
вчера, 21:21
Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему...»
вчера, 20:19
Оже-Альяссим после победы над Шелтоном на итоговом: «В начале матча он играл намного лучше меня»
вчера, 17:49
Джокович о том, как впервые услышал о жене: «Мой друг после победы в матче снял джерси, а снизу была футболка с надписью «Елена, я тебя люблю»
вчера, 16:56
Арина Соболенко: «Считаю, что у меня лучшая команда. Вижу нашу совместную работу до конца карьеры»
вчера, 16:35
Соболенко о равных призовых: «Физиологически мы чуть слабее, но одинаково отдаемся работе»
вчера, 15:49
Оже-Альяссим выиграл второй матч на итоговом в карьере
вчера, 15:44
Соболенко о финале «Уимблдона»: «Очень болела за Анисимову, но боялась за нее. Думала, что перенервничает»
вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
вчера, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28