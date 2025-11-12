Бен Шелтон: «Я бы поставил этому сезону 7-8 баллов из 10»

Шелтон: я бы поставил этому сезону 7-8 баллов из 10.

Пятая ракетка мира Бен Шелтон подвел итоги этого сезона.

Сегодня американец проиграл Феликсу Оже-Альяссиму на итоговом турнире в Турине (6:4, 6:7(7), 5:7). Для него это стало вторым поражением в группе – ранее он также проиграл Александру Звереву.

– Как бы вы оценили этот сезон по шкале от 1 до 10? Есть ли что-то, в чем вы бы хотели спрогрессировать в следующем году?

– Думаю, я бы поставил ему 7-8 баллов. Я очень сильно прибавил и сделал большой шаг вперед.

Я не очень доволен результатами после US Open. Но ритм, в котором я провел первые три четвертых сезона, был отличным. Я тот парень, который набирает форму, когда играет много матчей

Летом мне было очень понятно, как мне играть, как выдерживать удары, как играть в конкретные моменты. Этим летом у меня было полное понимание того, как нужно играть: как держать мяч, какие удары выбирать в нужные моменты. У меня была формула победы. Сейчас же я снова немного ее ищу.

Последние четыре турнира в году – в Шанхае, Базеле, Париже, здесь – мне было сложнее найти это «вау» чувство. Все эти парни, с которыми мне пришлось играть, были в форме и показывали отличный теннис, здорово сражались. Сейчас просто есть определенные моменты, которые выпадают. На этой неделе это был форхенд. Обычно это прибыльный для меня удар. И еще первый удар после подачи. Вот эти элементы меня немного расстроили.

Но в этом сезоне много моментов, которыми можно быть довольным, – сказал Шелтон на пресс-конференции.