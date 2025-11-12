Оже-Альяссим выиграл второй матч на итоговом в карьере

Феликс Оже-Альяссим победил пятую ракетку мира Бена Шелтона во втором туре итогового турнира в Турине. Матч завершился со счетом 4:6, 7:6(7), 7:5.

Для канадца это вторая победа на итоговом турнире в карьере – в 2022-м он обыграл Рафаэля Надаля.

Вообще Оже-Альяссим выиграл у соперника из топ-10 шестой раз в сезоне, третий – у соперника из топ-5. Он также одержал 40-ю победу на харде в этом сезоне, больше – только у Алекса де Минаура.

Оже-Альяссим сохраняет шансы на выход в полуфинал, его баланс по матчам сейчас 1:1. В третьем туре он сыграет с Александром Зверевым.