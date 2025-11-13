  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»
1

Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»

Синнер прокомментировал победу над Зверевым на итоговом турнире.

Янник Синнер поделился мыслями после победы над Александром Зверевым на итоговом турнире (6:4, 6:3).

– Это был очень упорный матч. Я чувствовал, что очень хорошо подавал в важные моменты. Я старался показывать наилучший теннис, когда это было нужно. К счастью, сегодня все сложилось в мою пользу.

Мы оба немного поменяли тактику – старались бить довольно быстро и плоско. Я очень рад тому, как принимал подачу. Это очень сложно в той группе, в которой я нахожусь – у Саши, у Бена [Шелтона] очень сложно принимать подачу. Но я очень рад. Посмотрим, что будет в следующем туре.

– У вас 28 побед подряд на крытом харде. Вы больше запоминаете победы или поражения?

– Я помню и то, и то. Конечно, после поражений ты учишься большему, потому что после ты будешь осторожнее. У тебя есть больше времени, чтобы подумать, что ты бы мог сделать иначе.

Конечно, я помню и хорошие моменты. Мне кажется, все дело в балансе – в том, чтобы понимать, что я делаю хорошо, а над чем мне все еще надо поработать. Вот и все.

Судя по сегодняшнему матчу, нужно играть на все 100% - все может очень быстро поменяться. Саша сегодня отлично играл. Я очень рад тому, как справился, матч был очень упорным. Так что я рад – и победе, и тому, что вышел в полуфинал, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP Finals
logoАлександр Зверев
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 3-й тур. Фриц сыграет с Де Минауром, Алькарас – с Музетти
10 минут назад
Синнер – на вопрос болбоя о новой воде: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать»
45 минут назадФото
Дементьева о Вукове: «Возможно, он был излишне эмоциональным и требовательным, но все шло от желания помочь Рыбакиной»
сегодня, 08:49
Сегодня день рождения Эммы Радукану
сегодня, 07:45
Синнер о 28-матчевой беспроигрышной серии на крытом харде: «В детстве не так много играл в зале, но сейчас чувствую, что он идеально подходит моему стилю»
сегодня, 06:42
Зверев о поражении от Синнера: «Счет 6:4, 6:3 говорит об одностороннем матче, но по ощущениям он был ближе, чем кажется»
сегодня, 06:24
Зверев проиграл пять последних матчей против Синнера
сегодня, 05:30
Собирайте команду теннисистов и смотрите трансляции матчей итогового турнира ATP в Основе
сегодня, 03:50Тесты и игры
Синнер вышел в полуфинал на третьем итоговом подряд
вчера, 21:23
Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему...»
вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
вчера, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28