Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»

Синнер прокомментировал победу над Зверевым на итоговом турнире.

Янник Синнер поделился мыслями после победы над Александром Зверевым на итоговом турнире (6:4, 6:3).

– Это был очень упорный матч. Я чувствовал, что очень хорошо подавал в важные моменты. Я старался показывать наилучший теннис, когда это было нужно. К счастью, сегодня все сложилось в мою пользу.

Мы оба немного поменяли тактику – старались бить довольно быстро и плоско. Я очень рад тому, как принимал подачу. Это очень сложно в той группе, в которой я нахожусь – у Саши, у Бена [Шелтона] очень сложно принимать подачу. Но я очень рад. Посмотрим, что будет в следующем туре.

– У вас 28 побед подряд на крытом харде. Вы больше запоминаете победы или поражения?

– Я помню и то, и то. Конечно, после поражений ты учишься большему, потому что после ты будешь осторожнее. У тебя есть больше времени, чтобы подумать, что ты бы мог сделать иначе.

Конечно, я помню и хорошие моменты. Мне кажется, все дело в балансе – в том, чтобы понимать, что я делаю хорошо, а над чем мне все еще надо поработать. Вот и все.

Судя по сегодняшнему матчу, нужно играть на все 100% - все может очень быстро поменяться. Саша сегодня отлично играл. Я очень рад тому, как справился, матч был очень упорным. Так что я рад – и победе, и тому, что вышел в полуфинал, – сказал Синнер в интервью на корте.