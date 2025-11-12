Джокович о том, как впервые услышал о жене: «Мой друг после победы в матче снял джерси, а снизу была футболка с надписью «Елена, я тебя люблю»

Джокович рассказал историю знакомства с женой.

Новак Джокович рассказал, как познакомился со своей женой Еленой. Они вместе с 2005 года.

– В 2023-м на интервью ты сказал, что то, как вы начали встречаться, было научной фантастикой. Но ты не пояснил, что это значило.

– Я не помню, что я назвал это научной фантастикой. Даже не знаю, почему так сказал.

Я точно верю в судьбу. Она играла в теннис, но мы никогда не виделись в туре. Но она встречалась с одним моим давним другом-теннисистом. Это было забавно, потому что впервые я услышал о ней, когда этот друг, который был из того же теннисного клуба, что и я, играл важный матч региональной теннисной лиги. Он победил, снял джерси, а снизу была белая футболка с надписью «Елена, я тебя люблю. Это для тебя». И я такой: «Как это глупо, зачем ты это сделал?» А потом я подумал: «Кто такая эта Елена?» А это была она. После этого она пришла.

Так что мы были знакомы через общих друзей 4-5 лет. И один из моих лучших друзей был ее другом, они вместе ходили в школу. Мы как бы были в общей компании. А встречаться мы начали, когда я переехал в Монте-Карло.

– А она рассталась с твоим другом, кстати?

– Рассталась (улыбается). Просто чтобы прояснить все. Не подставляйте меня.

Она поехала учиться в Италию, и мы стали встречаться. Это мои единственные серьезные отношения в жизни. Конечно, у меня были какие-то отношения на несколько месяцев, но она точно единственная настоящая любовь моей жизни.

– Что случилось с твоим другом? Он все еще твой друг?

– Я с ним вчера говорил (смеется). Правда. У него все хорошо. Он двигается дальше. У него есть семья. На самом деле, мы никогда об этом не говорили. Мне кажется, нам обоим некомфортно. Но мы все еще друзья, так что все хорошо (улыбается), – рассказал серб в интервью Пирсу Моргану.