Оже-Альяссим после победы над Шелтоном на итоговом: «В начале матча он играл намного лучше меня»

Оже-Альяссим прокомментировал победу над Шелтоном на итоговом.

Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после того, как обыграл Бена Шелтона на итоговом турнире в Турине (4:6, 7:6(7), 7:5).

«В начале матча он играл намного лучше меня. На крытых кортах я нечасто в первом сете отдаю по два гейма на своей подаче… Так что начало было странным, но с течением матча я находил возможности на приеме. Как только мы начинали обмениваться ударами, я чувствовал, что мои шансы повышаются. Что надо просто сражаться, верить и правильно проводить следующие розыгрыши.

Физически я хорошо себя чувствовал. Я хорошо восстановился, мы делали правильные вещи. Сегодня я выдержал 2,5 часа очень интенсивного тенниса. Нужно отдать должное ему, потому что он весь матч отлично подавал. Но и я здорово играл».