Бьорн Борг: «Для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль»

Бьорн Борг оценил Новака Джоковича выше, чем Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«С учетом того, как он играет, для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль. Они его делят между собой. Удивительно то, как Джокович может так играть в теннис в 38 лет. Я очень впечатлен.

Я знаю, что он хочет выиграть этот 25-й «Большой шлем». Надеюсь, он сыграет еще один сезон – как минимум, следующий, потому что тот теннис, который он показывает... Будет трудно с [Янником] Синнером и [Карлосом] Алькарасом, и с некоторыми другими игроками тоже, но все же он на это способен»», – заявил экс-первая ракетка мира.