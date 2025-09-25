  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бьорн Борг: «Для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль»
8

Бьорн Борг: «Для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль»

Бьорн Борг оценил Новака Джоковича выше, чем Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«С учетом того, как он играет, для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль. Они его делят между собой. Удивительно то, как Джокович может так играть в теннис в 38 лет. Я очень впечатлен.

Я знаю, что он хочет выиграть этот 25-й «Большой шлем». Надеюсь, он сыграет еще один сезон – как минимум, следующий, потому что тот теннис, который он показывает... Будет трудно с [Янником] Синнером и [Карлосом] Алькарасом, и с некоторыми другими игроками тоже, но все же он на это способен»», – заявил экс-первая ракетка мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sky Sports
logoРоджер Федерер
logoATP
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoБьорн Борг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Андре Агасси: «Алькарас будто сочетает в себе Новака, Роджера и Рафу»
2318 сентября, 20:44
Федерер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены»
1518 сентября, 19:45
Алькарас – пятый игрок в истории, побеждавший Джоковича на всех покрытиях
255 сентября, 22:09
Главные новости
Пекин (WTA). 2-й круг. Рахимова встретится с Гауфф, Александрова – с Крейчиковой, П. Кудерметова сыграет с Кенин, В. Кудерметова – с Бондар
1сегодня, 18:25
Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»
1сегодня, 17:15
Баутиста-Агут снялся с «Мастерса» в Шанхае
сегодня, 15:47
Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»
11сегодня, 15:08
Пекин (WTA). Потапова, П. Кудерметова, Буассон, Рузе, Томлянович, Рахимова вышли во 2-й круг, Путинцева, Векич, Блинкова, Захарова выбыли
31сегодня, 14:18
Маррей, Паолини, Монфис, Свитолина и Буюкакчай стали амбассадорами корма Purina
3сегодня, 13:34Фото
Корне сообщила о завершении карьеры – после возвращения она провела в туре 5 месяцев
4сегодня, 13:10
Андреева о том, что может попасть на итоговый: «Это будет значить для меня очень многое. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться»
10сегодня, 12:54
Пекин (ATP). Синнер, Давидович-Фокина, Атман, Марожан вышли во 2-й круг, Хачанов выбыл
12сегодня, 12:33
Алькарас о травме голеностопа, полученной в 1-м круге в Токио: «Я испугался. Первые пять минут я думал, что не смогу играть дальше»
2сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото