  • Арина Соболенко: «Считаю, что у меня лучшая команда. Вижу нашу совместную работу до конца карьеры»
Арина Соболенко рассказала, почему не собирается менять команду до конца карьеры.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как команда реагирует на ее эмоциональные срывы.

– Мне кажется, ты в каждом интервью говоришь, что у тебя лучшая команда. Меня интересует момент перехода: ты же не сразу начала с ними работать, она формировалась постепенно. В карьере каждого сильного спортсмена случается момент, когда он понимает, что для того чтобы расти, нужны новые люди – более сильные, компетентные. Был ли у тебя в карьере такой момент, когда нужно было реально менять полностью свое окружение?

– Мой текущий тренер [Антон Дубров] изначально был спарринг-партнером. У меня были тренеры, и я понимала, что здесь – лимит, видела, что человек не дает ничего нового и не пытается найти что-то новое. Антон был спаррингом. Я знала, что он умный парень, открытый к критике, к разговору, к вопросам, не стесняется спрашивать у людей. Видела, что он соображает, и просто пришла и спросила: «Антон, готов быть моим тренером?» Он, наверное, немного обалдел – не знаю, можно здесь ругаться или нет (смеется). Он сказал: «Давай попробуем».

И вот мы постепенно шли. Когда у меня был затуп с подачей, он уже был готов сдаться. Я тогда сказала: «Нет, ты не сдаешься, все нормально». И в тот момент мы просто пригласили нового человека в команду. Я тяжело принимаю новых людей: у меня в команде три-четыре человека – и все, это моя семья. Грубо говоря, выбросить их не смогу. Я им доверяю, знаю, что они открыты к новому, изучают, учатся, смотрят, спрашивают, разговаривают. Просто иногда мы привлекаем новых людей, которые помогают в определенные моменты.

– Ты видишь, что с этой командой можно провести всю карьеру, развиваться? Или все же будут нужны новые люди?

– Я не вижу новых тренеров и смены команды. Считаю, что у меня лучшая команда. В момент, когда я скажу им «до свидания», у них уже будет папка предложений – каждый из них лучший в своем деле. Я вижу нашу совместную работу до конца карьеры.

– Насколько тебе, будучи напористой, легко конструктивно принимать критику, обратную связь и подстраиваться под то, что тебе говорит команда – особенно когда тебе действительно не хочется делать то, что они говорят?

– У меня реально классная команда, и они знают меня с детства. Знают все мои эмоциональные заскоки. Женский организм – он же вот такой [волнообразный]. Я могу где-то сорваться на тренировке, но они просто не принимают это близко к сердцу: понимают, что иногда от усталости уже не можешь соображать, думать – можешь так себя повести. Но, если честно, чтобы вывести меня из себя вне корта – нужно очень постараться. На тренировках я в основном просто слушаю: мне говорят – я молчу. Процесс идет, и я над этим работаю. Меня тяжело вывести из себя вне корта.

А на корте – да, все эмоции выходят наружу. Даже не нужно было это специально обговаривать – но, грубо говоря, это как бы уже обговорено: они не воспринимают это близко к сердцу. Понимают, что мне нужно все это выбросить. Я считаю, что если держать все в себе – злость, недовольство собой, всей ситуацией – то становится только хуже, и я вообще теряю себя, точки возврата уже нет. Поэтому мне легче выбросить, и, скорее всего, это полетит в сторону команды, как мы все знаем (улыбается). А потом все – я обнуленная, все выплеснулось, теперь я готова заново работать, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.

Почему Соболенко – тигрица?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
