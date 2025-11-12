Соболенко о равных призовых: «Физиологически мы чуть слабее, но одинаково отдаемся работе»

Соболенко о равных призовых с мужчинами: мы одинаково отдаемся своей работе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему теннисистки заслуживают равных призовых с мужчинами.

– Вот есть женщины, которые играют, допустим, два сета – и как бы все. А есть мужчины – они играют три. Если просто брать почасовую оплату, получается, что за весь двухнедельный турнир, по количеству часов на корте, мужчина в среднем проводит больше. То есть выходит, что он, на самом деле, получает меньшую почасовую оплату. Какое у тебя мнение на этот счет? Мне интересно.

– Скажем так, тут тоже есть бизнес-момент. Понятное дело, кто больше приносит денег, просмотров и так далее. Но я тоже считаю, что бывали женские финалы, где просмотров было больше. Если честно, я считаю, что есть просто физиология: мужчины в любом случае сильнее нас, женщины – чуть слабее. Но мы одинаково отдаемся своей работе. У нас одинаковое количество часов на корте, в подготовительном и тренировочном процессе, подготовка к турнирам и матчам одинакова. Просто есть физиология – действительно, мужчины сильнее, чем мы. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем равной оплаты.

– Нет, я тоже так считаю. Я просто никогда об этом не задумывался, пока не прочитал. И понял, что в этой теме есть конфликт мнений, скажем так.

– Я понимаю. Опять-таки, каждое мнение имеет место быть.

– Ну, я согласен с тобой, что если оценивать турнир – условно, дополнительные десять часов, – то подготовка все равно сотни часов.

– Я просто смотрю на это с точки зрения физиологии: да, мужчины сильнее, чем женщины. Но по затратам энергии мы делаем абсолютно одинаковую работу. Мы тоже платим – у нас большие команды у каждого. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем одинаковых призовых, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.

Шарапова говорит, что 80% женщин в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Почему так?