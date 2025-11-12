  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о равных призовых: «Физиологически мы чуть слабее, но одинаково отдаемся работе»
24

Соболенко о равных призовых: «Физиологически мы чуть слабее, но одинаково отдаемся работе»

Соболенко о равных призовых с мужчинами: мы одинаково отдаемся своей работе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему теннисистки заслуживают равных призовых с мужчинами.

– Вот есть женщины, которые играют, допустим, два сета – и как бы все. А есть мужчины – они играют три. Если просто брать почасовую оплату, получается, что за весь двухнедельный турнир, по количеству часов на корте, мужчина в среднем проводит больше. То есть выходит, что он, на самом деле, получает меньшую почасовую оплату. Какое у тебя мнение на этот счет? Мне интересно.

– Скажем так, тут тоже есть бизнес-момент. Понятное дело, кто больше приносит денег, просмотров и так далее. Но я тоже считаю, что бывали женские финалы, где просмотров было больше. Если честно, я считаю, что есть просто физиология: мужчины в любом случае сильнее нас, женщины – чуть слабее. Но мы одинаково отдаемся своей работе. У нас одинаковое количество часов на корте, в подготовительном и тренировочном процессе, подготовка к турнирам и матчам одинакова. Просто есть физиология – действительно, мужчины сильнее, чем мы. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем равной оплаты.

– Нет, я тоже так считаю. Я просто никогда об этом не задумывался, пока не прочитал. И понял, что в этой теме есть конфликт мнений, скажем так.

– Я понимаю. Опять-таки, каждое мнение имеет место быть.

– Ну, я согласен с тобой, что если оценивать турнир – условно, дополнительные десять часов, – то подготовка все равно сотни часов.

– Я просто смотрю на это с точки зрения физиологии: да, мужчины сильнее, чем женщины. Но по затратам энергии мы делаем абсолютно одинаковую работу. Мы тоже платим – у нас большие команды у каждого. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем одинаковых призовых, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.

Шарапова говорит, что 80% женщин в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Почему так?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
logoАрина Соболенко
призовые
деньги
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболенко о финале «Уимблдона»: «Очень болела за Анисимову, но боялась за нее. Думала, что перенервничает»
вчера, 15:24
Соболенко заработала за сезон $15 млн – она побила рекорд Серены, который держался с 2013-го
вчера, 10:23
Арина Соболенко: «Никогда не думаю о призовых во время матчей»
7 ноября, 08:48
Главные новости
Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»
вчера, 22:02
Синнер вышел в полуфинал на третьем итоговом подряд
вчера, 21:23
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 2-й тур. Синнер обыграл Зверева, Шелтон уступил Оже-Альяссиму
вчера, 21:21
Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему...»
вчера, 20:19
Бен Шелтон: «Я бы поставил этому сезону 7-8 баллов из 10»
вчера, 18:47
Оже-Альяссим после победы над Шелтоном на итоговом: «В начале матча он играл намного лучше меня»
вчера, 17:49
Джокович о том, как впервые услышал о жене: «Мой друг после победы в матче снял джерси, а снизу была футболка с надписью «Елена, я тебя люблю»
вчера, 16:56
Арина Соболенко: «Считаю, что у меня лучшая команда. Вижу нашу совместную работу до конца карьеры»
вчера, 16:35
Оже-Альяссим выиграл второй матч на итоговом в карьере
вчера, 15:44
Соболенко о финале «Уимблдона»: «Очень болела за Анисимову, но боялась за нее. Думала, что перенервничает»
вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
вчера, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28