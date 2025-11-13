Синнер вышел в полуфинал на третьем итоговом подряд
Янник Синнер победил третью ракетку мира Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал итогового турнира в Турине третий год подряд.
Итальянец выиграл 12-ю встречу подряд. Он также продлил серию побед на крытом харде до 28 матчей.
Синнер – действующий чемпион турнира. Он может стать первой ракеткой мира по итогам года, если защитит титул без потери матча, а Карлос Алькарас при этом больше не выиграет на итоговом ни одной встречи.
