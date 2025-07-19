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Кафельников о спаде Медведева: «Все честно: нет тренировок – нет результата»

Евгений Кафельников прокомментировал спад в результатах Даниила Медведева.

В этом сезоне российский №2 выиграл лишь один матч на трех «Больших шлемах» – с Касидитом Самреем в первом круге Australian Open.

«Я это связываю с рабочим тренировочным процессом – его просто нет. Все результаты – за счет тренировок. Все честно: нет тренировок – нет результата. Больше это ни с чем не связано. Если будет тренироваться, то, возможно, вернется в свою былую форму. Если не будет, значит и побед не будет», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев. Провал. Грусть

Медведев на «Больших шлемах» в 2025-м – хуже некуда

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
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