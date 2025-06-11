  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Евгений Кафельников: «Приоритет для Медведева сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так»
7

Евгений Кафельников: «Приоритет для Медведева сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так»

Кафельников посоветовал Медведеву пересмотреть приоритеты ради победы на ТБШ.

«Сможет ли Медведев снова выиграть турнир «Большого шлема»? Даниилу нужно поменять приоритеты. Если приоритетом снова станут победы, то почему бы и нет? Наверняка у него еще будет шанс, но для этого, повторюсь, нужно менять приоритеты. Тогда все можно исправить. Если не поменять это, то шансов нет. Я могу ошибаться, но это мое видение.

Актуальные приоритеты Даниила? Это может быть все что угодно – семья, компьютерные приставки и так далее. Я просто обобщаю, поэтому и говорю, что приоритет для Даниила сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так», – цитирует Кафельникова Odds.ru.

Наш мужской теннис на спаде – после золотой эпохи. Чем она запомнилась?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: odds.ru
logoATP
logoЕвгений Кафельников
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Кафельников: «Если бы у Медведева не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал»
2528 мая, 17:37
Кафельников о поражении Медведева: «Для кого-то вылет Даниила в первом круге сенсация, для кого-то – уже закономерность»
1627 мая, 14:37
Главные новости
Тэйлор Фриц: «Все напоминают, что я играл в Штутгарте в 2016-м. Это было 10 лет назад, так что я начинаю чувствовать себя старым»
3вчера, 20:45
«Они же крошечные». Маррей недоволен тем, что турниры «Большого шлема» вручают чемпионам мини-версии кубков
11вчера, 20:18
Макинрой об Алькарасе и Синнере: «Это как выбирать между Beatles и Rolling Stones»
11вчера, 19:55
Самый длинный теннисный матч длился 11 часов и 5 минут. Сможете так же?
вчера, 19:00Тесты и игры
Младший брат Алькараса стал чемпионом Мурсии в один день с победой Карлоса на «Ролан Гаррос»
4вчера, 18:02
Лондон (WTA). Захарова проиграла Киз, Анисимова, Наварро вышли в 1/4 финала, Мухова выбыла
73вчера, 17:52
Хертогенбош (WTA). Кудерметова вышла в 1/4 финала, Александрова победила Блинкову, Пера выбыла
7вчера, 17:45
Штутгарт (ATP). Фриц, Шелтон, Лехечка вышли в 1/4 финала, Риндеркнеш выбыл
1вчера, 17:40
Южный о том, смогут ли Медведев и Рублев вернуться на прежние позиции: «Если мы говорим про десятку, то да, конечно»
4вчера, 17:28
«Ролан Гаррос» отправит Надалю две копии таблички с его следом
1вчера, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23