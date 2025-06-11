Евгений Кафельников: «Приоритет для Медведева сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так»
Кафельников посоветовал Медведеву пересмотреть приоритеты ради победы на ТБШ.
«Сможет ли Медведев снова выиграть турнир «Большого шлема»? Даниилу нужно поменять приоритеты. Если приоритетом снова станут победы, то почему бы и нет? Наверняка у него еще будет шанс, но для этого, повторюсь, нужно менять приоритеты. Тогда все можно исправить. Если не поменять это, то шансов нет. Я могу ошибаться, но это мое видение.
Актуальные приоритеты Даниила? Это может быть все что угодно – семья, компьютерные приставки и так далее. Я просто обобщаю, поэтому и говорю, что приоритет для Даниила сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так», – цитирует Кафельникова Odds.ru.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: odds.ru
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