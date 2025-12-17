Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Свитолина борется с Костюк, Медведев сыграет с Монфисом, Бадоса – с Линетт
В Бангалоре проходит командный выставочный турнир World Tennis League.
Составы команд
Falcons: Даниил Медведев, Магда Линетт, Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли;
Eagles: Гаэль Монфис, Паула Бадоса, Самит Нагал, Шривалли Бхамидипати;
Kites: Ник Кириос, Марта Костюк, Анкита Райна, Дакшинесвар Суреш;
Hawks: Денис Шаповалов, Элина Свитолина, Юки Бхамбри, Маайя Раджешваран Ревати.
|Команда
|Falcons
|Hawks
|Kites
|Eagles
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Falcons
|0:0
|Hawks
|0:0
|Kites
|0:0
|Eagles
|0:0
World Tennis League
Бангалор, Индия
17 – 20 декабря
Открытые корты, хард
Групповой этап
1-й тур
Hawks – Kites
Элина Свитолина (Украина) – Марта Костюк (Украина)
Денис Шаповалов (Канада) – Дакшинесвар Суреш (Индия)
Falcons – Eagles
Даниил Медведев (Россия) – Гаэль Монфис (Франция)
Магда Линетт (Польша) – Паула Бадоса (Испания)
Опубликовано: Алёна Майорова
