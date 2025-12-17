  • Спортс
Live
0

Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Свитолина борется с Костюк, Медведев сыграет с Монфисом, Бадоса – с Линетт

В Бангалоре проходит командный выставочный турнир World Tennis League.

Составы команд

Falcons: Даниил Медведев, Магда Линетт, Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли;

Eagles: Гаэль Монфис, Паула Бадоса, Самит Нагал, Шривалли Бхамидипати;

Kites: Ник Кириос, Марта Костюк, Анкита Райна, Дакшинесвар Суреш;

Hawks: Денис Шаповалов, Элина Свитолина, Юки Бхамбри, Маайя Раджешваран Ревати.

Команда Falcons Hawks Kites Eagles Матчи Сеты Геймы
Falcons           0:0     
Hawks          0:0     
 Kites          0:0     
 Eagles          0:0     

World Tennis League

Бангалор, Индия

17 – 20 декабря

Открытые корты, хард

Групповой этап

1-й тур

Hawks – Kites

Элина Свитолина (Украина) – Марта Костюк (Украина)

Денис Шаповалов (Канада) – Дакшинесвар Суреш (Индия)

Falcons – Eagles

Даниил Медведев (Россия) – Гаэль Монфис (Франция)

Магда Линетт (Польша) – Паула Бадоса (Испания)

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДаниил Медведев
logoМагда Линетт
logoРохан Бопанна
logoНик Кириос
logoГаэль Монфис
logoПаула Бадоса
logoЭлина Свитолина
logoДенис Шаповалов
logoМарта Костюк
Анкита Райна
результаты
logoATP
logoWTA
