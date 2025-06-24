Евгений Кафельников: «Возвращение Медведева в топ-10 – позитивный знак перед «Уимблдоном»
Евгений Кафельников оценил выступление Даниила Медведева на турнире в Галле.
Российский №1 дошел до финала, где уступил Александру Бублику 3:6, 6:7(4).
«Возвращение в десятку – это позитив для него, очень хорошо для уверенности. Осталось заново закрепиться там. Травяной сезон очень короткий, поэтому любое такое выступление, как было на прошлой неделе, – это позитивный знак перед «Уимблдоном», – цитирует Кафельникова ТАСС.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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