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Евгений Кафельников: «Возвращение Медведева в топ-10 – позитивный знак перед «Уимблдоном»

Евгений Кафельников оценил выступление Даниила Медведева на турнире в Галле.

Российский №1 дошел до финала, где уступил Александру Бублику 3:6, 6:7(4).

«Возвращение в десятку – это позитив для него, очень хорошо для уверенности. Осталось заново закрепиться там. Травяной сезон очень короткий, поэтому любое такое выступление, как было на прошлой неделе, – это позитивный знак перед «Уимблдоном», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Ренессанс Медведева – вышел в первый финал за 15 месяцев! После суперматча со Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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