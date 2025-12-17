Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)
Карлос Алькарас продолжит работать с Самуэлем Лопесом в сезоне-2026.
Тренер Самуэль Лопес продолжит работу с Карлосом Алькарасом в следующем сезоне и поедет с ним на Australian Open, пишет Marca. Специалист присоединился к команде первой ракетки мира в декабре 2024 года.
Также сообщается, что старший брат теннисиста Альваро Алькарас может получить более заметную роль в команде. Ранее он работал в качестве спарринг-партнера.
Сегодня Карлос объявил о прекращении сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро, с которым работал с 2018 года.
Нежданчик – Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
