Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)

Карлос Алькарас продолжит работать с Самуэлем Лопесом в сезоне-2026.

Тренер Самуэль Лопес продолжит работу с Карлосом Алькарасом в следующем сезоне и поедет с ним на Australian Open, пишет Marca. Специалист присоединился к команде первой ракетки мира в декабре 2024 года.

Также сообщается, что старший брат теннисиста Альваро Алькарас может получить более заметную роль в команде. Ранее он работал в качестве спарринг-партнера.

Сегодня Карлос объявил о прекращении сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро , с которым работал с 2018 года.

