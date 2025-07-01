Собкин о вылете Медведева в первом круге «Уимблдона»: «Впечатления грустные. Если у него на душе неспокойно, то и в теннис играть трудно»

Борис Собкин высказался о поражении Даниила Медведева в первом круге «Уимблдона».

Российский №1 уступил Бенжамену Бонзи 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6. Для Медведева это поражение стало третьим подряд на «Больших шлемах».

«Впечатления грустные. Для меня удивительно то, что я увидел. То, как Медведев играл в Галле, и то, что я увидел… Даниил плохо двигался. У меня создалось ощущение, что он плохо себя чувствует. Трудно сказать, с чем связана подобная игра. Мы видим только вершину айсберга, только внешние проявления.

Сказать, что у него что-то не так с подачей или еще с чем-то, это неуместно. Нужно узнать полную картину того, что с ним происходит. Живой человек многогранен. Если у Медведева на душе неспокойно, то и в теннис играть трудно. Так что назвать одну или несколько причин мне сложно. А по внешним проявлениям делать выводы опрометчиво», – цитирует Собкина «Совспорт».

Даниил Медведев. Провал. Грусть