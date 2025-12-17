Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»

Ига Швентек: не ставлю перед собой цель взять карьерный Большой шлем.

Вторая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что старается не думать о карьерном Большом шлеме.

Полька никогда не проходила дальше 1/2 финала на Australian Open . Если она победит в Мельбурне, то станет первой теннисисткой с 2012 года, собравшей карьерный Большой шлем – тогда это удалось Марии Шараповой .

«Должна сказать, что большинство удивительных вещей в моей карьере происходили тогда, когда я их не ожидала. Я не из тех людей, кто представляет себя с трофеем в руках. Думаю, это не дало бы мне большой дисциплины в работе, поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на процессе. К тому же, ты не всегда полностью влияешь на результат.

Я не ставлю перед собой цель собрать карьерный Большой шлем. Конечно, это то, о чем я мечтаю и чего хочу однажды добиться, но я не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open.

Я знаю, что нужно выиграть семь матчей, а турниры «Большого шлема» идут две недели – многое может случиться. Главное – хорошо провести предсезонную подготовку, а дальше посмотрим. Но, без сомнений, это было бы исполнением мечты».

