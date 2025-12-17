Шелтон, Рууд, Вавринка и Монфис заявились на турнир в Окленде
Бен Шелтон и Каспер Рууд сыграют на турнире в Окленде.
Опубликована заявка ATP 250 в Окленде, который пройдет с 12 по 17 января.
На турнире планируют сыграть:
Бен Шелтон (9);
Каспер Рууд (12);
Якуб Меньшик (19);
Лучано Дардери (26);
Кэмерон Норри (27);
Алекс Микельсен (38);
Лоренцо Сонего (39);
Александр Мюллер (42).
Кроме того, wild card в основную сетку получили действующий чемпион Гаэль Монфис (68) и Стэн Вавринка (157).
Полностью список здесь.
