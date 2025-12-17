Шелтон, Рууд, Вавринка и Монфис заявились на турнир в Окленде

Бен Шелтон и Каспер Рууд сыграют на турнире в Окленде.

Опубликована заявка ATP 250 в Окленде, который пройдет с 12 по 17 января.

На турнире планируют сыграть:

Кроме того, wild card в основную сетку получили действующий чемпион Гаэль Монфис (68) и Стэн Вавринка (157).

Полностью список здесь .