Фото
0

Бублик показал, как изнашиваются мячи Australian Open после 5 минут тренировки

Александр Бублик раскритиковал качество мячей Australian Open.

11-я ракетка мира Александр Бублик поделился фотографией мячей Australian Open после тренировки.

«Качественные мячи «Большого шлема». Пять минут тренировки резанного удара 😂», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

В 2023-м году 219-я ракетка мира Армони Тан и экс-теннисистка Ализе Лим также выразили недовольство качеством этих мячей.

Теннисные мячи стали паршивого качества – об этом говорят игроки. Как так вышло?

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
logoATP
logoАлександр Бублик
фото
logoAustralian Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Медведев играет с Монфисом, Бадоса уступила Линетт, Свитолина победила Костюк
21 минуту назадLive
Синнер и Соболенко стали чемпионами мира ITF 2025 года
22 минуты назад
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Тьен встретится с Ходаром, Басаваредди победил Прижмича, Блокс – Энгеля
42 минуты назадLive
Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)
49 минут назад
Шелтон, Рууд, Вавринка и Монфис заявились на турнир в Окленде
сегодня, 13:47
Алькарас о завершении сотрудничества с Ферреро: «Мы достигли вершины – и, думаю, если наши спортивные пути и должны были разойтись, то именно здесь»
сегодня, 13:10
Ферреро покинул команду Алькараса – он тренировал первую ракетку мира с 2018-го
сегодня, 12:15
Швентек об уровне тура: «Если бы 3 года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч»
сегодня, 12:02
Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»
сегодня, 10:26
Кафельников о смене гражданства Кудерметовой: «Бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос