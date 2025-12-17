Бублик показал, как изнашиваются мячи Australian Open после 5 минут тренировки

Александр Бублик раскритиковал качество мячей Australian Open.

11-я ракетка мира Александр Бублик поделился фотографией мячей Australian Open после тренировки.

«Качественные мячи «Большого шлема». Пять минут тренировки резанного удара 😂», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

В 2023-м году 219-я ракетка мира Армони Тан и экс-теннисистка Ализе Лим также выразили недовольство качеством этих мячей.

