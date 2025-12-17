Бублик показал, как изнашиваются мячи Australian Open после 5 минут тренировки
Александр Бублик раскритиковал качество мячей Australian Open.
11-я ракетка мира Александр Бублик поделился фотографией мячей Australian Open после тренировки.
«Качественные мячи «Большого шлема». Пять минут тренировки резанного удара 😂», – написал Бублик в своем телеграм-канале.
В 2023-м году 219-я ракетка мира Армони Тан и экс-теннисистка Ализе Лим также выразили недовольство качеством этих мячей.
Теннисные мячи стали паршивого качества – об этом говорят игроки. Как так вышло?
Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
