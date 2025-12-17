  • Спортс
Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса: «На ум пришли три имени – Надаль, Мойя и Ройг»

Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова предложила болельщикам выбрать, кто станет новым тренером Карлоса Алькараса. Ранее стало известно, что испанец прекратил сотрудничество с Хуаном Карлосом Ферреро.

В своем телеграм-канале Кузнецова сделала опрос с тремя кандидатами: Рафаэлем Надалем, Карлосом Мойей и Франсиско Ройгом.

«Я даже не знаю, кто может стать следующим тренером Алькараса. На ум пришли три имени, давайте выберем ему сами. Я уже предвижу ваш выбор, но он очень маловероятен, хочется помечтать».

На данный момент в голосовании лидирует Надаль – он набрал 60% голосов.

Нежданчик – Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
