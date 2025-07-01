Кафельников о спаде Медведева: «Как тренируешься – такие и результаты. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что происходит»

Евгений Кафельников объяснил неудачные результаты Даниила Медведева.

Российский №1 потерпел третье подряд поражение на «Больших шлемах». На старте «Уимблдона» он уступил Бенжамену Бонзи (6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6).

«Результаты Даниила я связываю с тем, что теннис у него не в приоритете сейчас. Как тренируешься – такие и результаты. Не надо быть Эйнштейном или изобретать велосипед, чтобы понять, что происходит. Точка», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Даниил Медведев. Провал. Грусть