Кафельников о спаде Медведева: «Как тренируешься – такие и результаты. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что происходит»
Евгений Кафельников объяснил неудачные результаты Даниила Медведева.
Российский №1 потерпел третье подряд поражение на «Больших шлемах». На старте «Уимблдона» он уступил Бенжамену Бонзи (6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6).
«Результаты Даниила я связываю с тем, что теннис у него не в приоритете сейчас. Как тренируешься – такие и результаты. Не надо быть Эйнштейном или изобретать велосипед, чтобы понять, что происходит. Точка», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Даниил Медведев. Провал. Грусть
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости