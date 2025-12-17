168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире

Рафаэль Ходар отыграл четыре матчбола у Лернера Тьена.

168-я ракетка мира Рафаэль Ходар обыграл 28-ю ракетку мира Лернера Тьена в первом туре молодежного итогового турнира – 1:4, 4:3(3), 1:4, 4:2, 4:3(4).

В решающем сете испанец отыграл четыре матчбола: один при счете 1:3 на подаче соперника и еще три в следующем гейме.

19-летний Ходар одержал первую победу на молодежном итоговом. Кроме того, он впервые обыграл соперника из топ-100.