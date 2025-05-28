Евгений Кафельников: «Если бы у Медведева не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал»

Евгений Кафельников назвал причину спада Даниила Медведева.

В первом круге «Ролан Гаррос» россиянин проиграл Кэмерону Норри 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. В пятом сете он он не подал матч при 5:4.

«Нужны радикальные перемены. Это из рода фантасмагории, но вот если у него не будет тех средств, например, которые есть сейчас. Если бы не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал. Если бы все начал с нуля, образно говоря. Но сейчас его все устраивает. Это не критика, но раз все так, то ничего хорошего дальше не будет», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Гадко. И мне, и Медведеву после такого

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?