Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Тьен встретится с Ходаром, Басаваредди – с Прижмичем, Блокс – с Энгелем
В Джидде пройдут матчи группового этапа молодежного итогового турнира ATP.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
17 – 21 декабря 2025
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20
Призовой фонд – 2 101 250 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Синяя группа
|Теннисист
|АФ
|ДШ
|ФК
|ЛН
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Лернер Тьен
|0:0
|Мартин Ландалусе
|0:0
|Николай Будков Кьер
|0:0
|Рафаэль Ходар
|0:0
Первый тур
Лернер Тьен (США) – Рафаэль Ходар (Испания)
Мартин Ландалусе (Испания) – Николай Будков Кьер (Норвегия)
Красная группа
|Теннисист
|ЛВА
|АМ
|ХМ
|АШ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Александр Блокс
|0:0
|Дино Прижмич
|0:0
|Нишеш Басаваредди
|0:0
|Юстин Энгель
|0:0
Первый тур
Дино Прижмич (Хорватия) – Нишеш Басаваредди (США)
Александр Блокс (Бельгия) – Юстин Энгель (Германия)
