Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Тьен встретится с Ходаром, Басаваредди – с Прижмичем, Блокс – с Энгелем

В Джидде пройдут матчи группового этапа молодежного итогового турнира ATP.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

17 – 21 декабря 2025

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 101 250 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Синяя группа

Теннисист АФ ДШ ФК ЛН Матчи Сеты Геймы
Лернер Тьен           0:0     
Мартин Ландалусе          0:0     
 Николай Будков Кьер          0:0     
 Рафаэль Ходар          0:0     

Первый тур

Лернер Тьен (США) – Рафаэль Ходар (Испания)

Мартин Ландалусе (Испания) – Николай Будков Кьер (Норвегия)

Красная группа

Теннисист ЛВА АМ ХМ АШ Матчи Сеты Геймы
Александр Блокс           0:0    
Дино Прижмич           0:0     
 Нишеш Басаваредди         0:0    
 Юстин Энгель          0:0     

Первый тур

Дино Прижмич (Хорватия) –  Нишеш Басаваредди (США)

Александр Блокс (Бельгия) – Юстин Энгель (Германия)

