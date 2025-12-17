Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Тьен встретится с Ходаром, Басаваредди – с Прижмичем, Блокс – с Энгелем

В Джидде пройдут матчи группового этапа молодежного итогового турнира ATP.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

17 – 21 декабря 2025

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 101 250 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Синяя группа

Теннисист АФ ДШ ФК ЛН Матчи Сеты Геймы Лернер Тьен 0:0 Мартин Ландалусе 0:0 Николай Будков Кьер 0:0 Рафаэль Ходар 0:0

Первый тур

Лернер Тьен (США) – Рафаэль Ходар (Испания)

Мартин Ландалусе (Испания) – Николай Будков Кьер (Норвегия)

Красная группа

Теннисист ЛВА АМ ХМ АШ Матчи Сеты Геймы Александр Блокс 0:0 Дино Прижмич 0:0 Нишеш Басаваредди 0:0 Юстин Энгель 0:0

Первый тур

Дино Прижмич (Хорватия) – Нишеш Басаваредди (США)

Александр Блокс (Бельгия) – Юстин Энгель (Германия)