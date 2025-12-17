Синнер и Соболенко стали чемпионами мира ITF 2025 года

Янник Синнер и Арина Соболенко – чемпионы мира ITF 2025 года.

Международная федерация тенниса назвала чемпионов мира 2025 года.

В одиночном разряде ими стали Арина Соболенко и Янник Синнер . Оба теннисиста были удостоены звания второй раз в карьере.

В парном разряде чемпионами мира были названы Жасмин Паолини и Сара Эррани , а также Марсель Гранольерс и Орасио Себальос .

«Чемпионы мира в мужском и женском определяются на основе объективных критериев с учетом всех результатов сезона, при этом особое внимание уделяется турнирам «Большого шлема» и командным соревнованиям ITF – Кубку Дэвиса и Кубку Билли Джин Кинг », – говорится в пресс-релизе ITF.