Синнер и Соболенко стали чемпионами мира ITF 2025 года
Янник Синнер и Арина Соболенко – чемпионы мира ITF 2025 года.
Международная федерация тенниса назвала чемпионов мира 2025 года.
В одиночном разряде ими стали Арина Соболенко и Янник Синнер. Оба теннисиста были удостоены звания второй раз в карьере.
В парном разряде чемпионами мира были названы Жасмин Паолини и Сара Эррани, а также Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.
«Чемпионы мира в мужском и женском определяются на основе объективных критериев с учетом всех результатов сезона, при этом особое внимание уделяется турнирам «Большого шлема» и командным соревнованиям ITF – Кубку Дэвиса и Кубку Билли Джин Кинг», – говорится в пресс-релизе ITF.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: itftennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости