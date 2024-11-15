Рыбакина о том, что выиграла в апреле «Порше»: «Машину я еще не получила, но жду ее к концу года»

Елена Рыбакина рассказала о «Порше», который выиграла в конце апреля в Штутгарте.

Тогда же она отметила , что у нее еще нет прав, но она планирует получить их до конца года.

– Ездили ли вы уже на своем «Порше»?

– Машину я еще не получила, но буквально, может быть, через месяц она уже будет. За счет перерыва я смогла больше позаниматься с инструктором.

Автомобиля пока еще нет, но жду, что к концу года удастся все воплотить и я уже буду таким, надеюсь средним водителем (улыбается). И смогу провести хоть чуть-чуть времени в новом автомобиле перед тем, как опять начну ездить по турнирам.