Горан Иванишевич: «Рыбакиной есть куда расти в каждом аспекте игры. Она однозначно может выиграть еще «Шлемы»

Горан Иванишевич рассказал о предстоящем сотрудничестве с Еленой Рыбакиной.

– Были и другие предложения [в WTA- и ATP-туре], но, как мне кажется, я принял именно то, которое мне подходит: из-за игрового стиля и потенциала Елены, а еще из-за ее спокойного характера. Я очень жду начала работы. Думаю, все будет замечательно.

– Почему вы считаете, что Елена вам подходит?

– Я не очень хорошо знаю ее лично, но мой друг Зуле, вместе с которым мы работали с Томашем Бердыхом, – ее тренер по физподготовке, и в целом в туре говорят, что она замечательный человек. Что касается тенниса, то она высокая, у нее мощная подача, сильные удары, агрессивная игра, она, как и я, выиграла «Уимблдон». Мне кажется, что могу ее чему-то научить. Разумеется, она уже пятая ракетка мира, но она однозначно может выиграть еще «Шлемы».

– Чем вы можете помочь в первую очередь?

– Для начала нам нужно получше узнать друг друга. Не буду вдаваться в подробности, но ей есть куда расти в каждом аспекте игры. Она может добиться лучших результатов. Будет интересно. Я знаю, что многие удивились и посчитали наше сотрудничество странным, но только не я: после работы с Новаком мне нужен был разворот на 180 градусов.

С Новаком я выиграл все, поэтому очень жду нового вызова. Если честно, во время работы в ATP-туре я не представлял себя тренером в женском туре, а сейчас наоборот не вижу себя в мужском теннисе.

– Вы уже знаете, сколько именно будете сотрудничать?

– Мы не спешим. Вместе проведем предсезонку, потом полетим в Австралию, а там будет видно. Никакого давления.