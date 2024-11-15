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Рыбакина о расписании тура: «Даже Швентек в этом году взяла перерыв, потому что было сложно выстоять такой календарь»

Елена Рыбакина прокомментировала расписание WTA-тура.

– Создается впечатление, что сезон как у вас, где вы не играли каждую неделю, положительно влияет на ваши результаты и настрой.

– Календарь действительно очень сложный, и он очень плотный, мы много должны летать. Конечно, непросто справляться. Всегда лучше брать какой-то перерыв, пару дней отдыха.

Несмотря на то, что турниры сейчас сделали по две недели, все равно эмоционально находиться в каком-то месте достаточно долго очень непросто. Поэтому да, перезарядка в пару дней очень важна – и физически ты немножко отдыхаешь, и эмоционально перезагружаешься, и как-то мотивирован на следующий турнир. Потому что зачастую они идут один за другим, и ты даже не успеваешь порадоваться каким-то успехам, а надо уже настраиваться на новый матч и начинать все сначала.

Календарь сложный, и нужно выбирать, на какие турниры ты делаешь больше акцент, стараться как-то балансировать. Даже Ига [Швентек] в этом году взяла перерыв, потому что было сложно играть от начала сезона и до конца и выстоять такой календарь.

– Какой вы видите работу с Гораном Иванишевичем? Вы рассчитываете, что он принесет в вашу игру много нового или будет развивать дальше то, что уже есть?

– Я думаю, что здесь все в совокупности. Мы еще не приступили к работе – только общались по телефону.

Естественно, Горан попытается улучшить какие-то моменты, в которых я пока проседаю на корте. Но в целом, думаю, будем фокусироваться на том, что у меня уже неплохо получается. Надеюсь, наше сотрудничество будет успешным. Посмотрим на предсезонке, как пойдет работа.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: SauBall спортивный канал
logoATP
logoWTA
logoГоран Иванишевич
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
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