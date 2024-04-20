Рыбакина о возможности выиграть «Порше»: «Я давно хотела водительские права, и это хорошая мотивация»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина рассказала, для чего ей нужен «Порше».

Казахстанка в полуфинале турнира в Штутгарте победила Игу Швентек и теперь сыграет за титул с Мартой Костюк.

Победительница WTA 500 в Штутгарте традиционно получает автомобиль.

– Вам остался один шаг до нового «Порше». Вы очень быстро бьете по мячу – водите так же?

– На самом деле, у меня нет водительских прав, так что… (улыбается) Я давно хотела, и это хорошая мотивация. 

Я уже давно думала их получить, но никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня уже было пару занятий, я сидела за рулем. Получить права – цель на этот год. А с машиной, если я выиграю, она будет еще более значимой. Надеюсь, я выполню ее в этом году (улыбается).

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16 комментариев
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Дополнительная мотивация у Лены, проигрывать нельзя ну никак. Нужно выдать свой максимум.
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Ответ Nikolay II
А нельзя ей попроще для начала чего-нибудь ? Нет , мне не завидно , казахов просто жалко...
Себя пожалей - позор династии Романовых)))...
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Ответ Марио Супермарио
А я вот думаю: каким же невероятным образом она умудрится проиграть финал?
Тоже присутствуют дурные предчувствия - Ленок умеет анфорсить. Очень надеюсь, не в этот раз
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Получить права, чтобы ездить не равно ездить на порше.
Не из-за денег, боже упаси🙂
К такой машине нужно привыкать, особенно новичку в вождении
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В министерстве спорта РК уже готовит право на вождение. Если выиграет – как бонус по-казахски, подарок)
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Получить права на Порше можно только Штутгарте Елена. Дерзай🖐️
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Ездить по Москве, что на Порше, что на Фольксвагене, без разницы. Где Лена гонять собирается? Но турнир выиграть всё равно желательно.
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Да, ладно Ленка если выиграешь возьми лучше деньгами ! Купишь себе попроще!)
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Казахские гаишники дополнительные карманы пришивают 😄
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Ответ burefan
Получить права, чтобы ездить не равно ездить на порше. Не из-за денег, боже упаси🙂 К такой машине нужно привыкать, особенно новичку в вождении
Бред сивой кобылы.
Седаны отличаются на два типа : ручник и автомат. Совершенно неважно для начинающего какая марка, цвет и пр.
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Ответ Nikolay II
А нельзя ей попроще для начала чего-нибудь ? Нет , мне не завидно , казахов просто жалко...
🤣🤣🤣
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