Рыбакина о возможности выиграть «Порше»: «Я давно хотела водительские права, и это хорошая мотивация»
Елена Рыбакина рассказала, для чего ей нужен «Порше».
Казахстанка в полуфинале турнира в Штутгарте победила Игу Швентек и теперь сыграет за титул с Мартой Костюк.
Победительница WTA 500 в Штутгарте традиционно получает автомобиль.
– Вам остался один шаг до нового «Порше». Вы очень быстро бьете по мячу – водите так же?
– На самом деле, у меня нет водительских прав, так что… (улыбается) Я давно хотела, и это хорошая мотивация.
Я уже давно думала их получить, но никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня уже было пару занятий, я сидела за рулем. Получить права – цель на этот год. А с машиной, если я выиграю, она будет еще более значимой. Надеюсь, я выполню ее в этом году (улыбается).
Не из-за денег, боже упаси🙂
К такой машине нужно привыкать, особенно новичку в вождении
Седаны отличаются на два типа : ручник и автомат. Совершенно неважно для начинающего какая марка, цвет и пр.