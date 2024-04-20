Рыбакина о возможности выиграть «Порше»: «Я давно хотела водительские права, и это хорошая мотивация»

Елена Рыбакина рассказала, для чего ей нужен «Порше».

Казахстанка в полуфинале турнира в Штутгарте победила Игу Швентек и теперь сыграет за титул с Мартой Костюк.

Победительница WTA 500 в Штутгарте традиционно получает автомобиль.

– Вам остался один шаг до нового «Порше». Вы очень быстро бьете по мячу – водите так же?

– На самом деле, у меня нет водительских прав, так что… (улыбается) Я давно хотела, и это хорошая мотивация.

Я уже давно думала их получить, но никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня уже было пару занятий, я сидела за рулем. Получить права – цель на этот год. А с машиной, если я выиграю, она будет еще более значимой. Надеюсь, я выполню ее в этом году (улыбается).