Елена Рыбакина: «Мечтаю потренироваться с Федерером»

Елена Рыбакина рассказала, о чем мечтает.

– На «Уимблдоне» Роджер Федерер сидел в вип-ложе и наблюдал за вашей игрой. Каково играть на глазах у кумира и такой легенды?

– Я помню, что он сидел прямо за кортом. В начале каждый раз, когда соперница подавала или я просто находилась лицом к нему, я, естественно, немного нервничала. Потом фокус был больше на матче.

Конечно, я даже не могла о таком мечтать и думать, что мой кумир будет сидеть и смотреть мою игру. Это было очень приятно.

Вообще первый раз, когда я его увидела, я была юниоркой. У меня даже до сих пор есть фотография, поэтому, конечно, до сих пор много эмоций по этому поводу.

– Сохраняется ли та фанатская мечта провести тренировку вместе?

– Если бы у меня была возможность с ним поиграть, я была бы очень рада. Я вижу, что он до сих пор ездит и посещает очень много турниров. Поэтому, может быть, что-то подобное еще случится.

Это тоже еще одна из мини-целей, как мечта.