Рыбакина выиграла 6 из 8 последних матчей против первых ракеток мира

Елена Рыбакина на итоговом турнире в Эр-Рияде в группе обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Таким образом, казахстанка выиграла шесть из восьми последних матчей против действующих №1 рейтинга (общий баланс – 6:4).

Рыбакина четыре раза подряд победила Игу Швентек в прошлом сезоне, а также выиграла у нее в Штутгарте в этом году. Один раз уступила польке – в феврале в финале турнира в Дохе. Еще один матч Рыбакина отдала Арине Соболенко на итоговом в прошлом году.