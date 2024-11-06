Рыбакина выиграла 6 из 8 последних матчей против первых ракеток мира
Елена Рыбакина на итоговом турнире в Эр-Рияде в группе обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Таким образом, казахстанка выиграла шесть из восьми последних матчей против действующих №1 рейтинга (общий баланс – 6:4).
Рыбакина четыре раза подряд победила Игу Швентек в прошлом сезоне, а также выиграла у нее в Штутгарте в этом году. Один раз уступила польке – в феврале в финале турнира в Дохе. Еще один матч Рыбакина отдала Арине Соболенко на итоговом в прошлом году.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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