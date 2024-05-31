Котов о словах про «Макдоналдс» после победы над Вавринкой: «Вы же поняли, что это шутка? Я не ходил, конечно»

Павел Котов не позволяет себе фастфуд во время турниров.

– Вы после победы над Вавринкой сказали, что сходите наутро в «Макдоналдс».

– Вы же поняли, что это шутка? Я не ходил, конечно (смеется).

– А сейчас?

– Может, теперь схожу. Думаю, заслужил!

– А вообще позволяете себе такое на турнирах?

– Да нет, конечно. Турнир – это все-таки работа, во время работы нужно напрягаться и думать о работе. А в обычной жизни, между турнирами, могу что-то себе позволить. Это не обязательно «Макдоналдс». В России вот, например, «Макдоналдса» нет, уже и не сходишь – только «Вкусно – и точка», – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.

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