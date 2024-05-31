Котов о словах про «Макдоналдс» после победы над Вавринкой: «Вы же поняли, что это шутка? Я не ходил, конечно»

Теги Ролан Гаррос ATP Павел Котов Теннис

Павел Котов не позволяет себе фастфуд во время турниров.

– Вы после победы над Вавринкой сказали, что сходите наутро в «Макдоналдс».

– Вы же поняли, что это шутка? Я не ходил, конечно (смеется).

– А сейчас?

– Может, теперь схожу. Думаю, заслужил!

– А вообще позволяете себе такое на турнирах?

– Да нет, конечно. Турнир – это все-таки работа, во время работы нужно напрягаться и думать о работе. А в обычной жизни, между турнирами, могу что-то себе позволить. Это не обязательно «Макдоналдс». В России вот, например, «Макдоналдса» нет, уже и не сходишь – только «Вкусно – и точка», – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.

🪄 «В Нью-Йорке накупил волшебных палочек». Теннисист Котов – фанат «Гарри Поттера» и коллекционер

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Я бежал, потому что он скоро должен был закрыться" - добавил Бегемотов.
+11
-3
+8
Павел читает спортс)
+6
0
+6
Гарфильд КФС больше уважает
+3
0
+3
Тут полно тупиц, которые не въехали в шутку.
+2
0
+2
С таким пузом мало кто поверит в такую шутку)
+4
-3
+1
Сказал Паша ковыряясь в зубах зубочисткой 😀‼️
+3
-2
+1
понятно было, что это шутка уже потому, что он рассказал о том, что кушать ему готовит мама - и кормит его до потери пульса.
а тот, кто избалован домашней едой, вряд ли позарится на макдональдс
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Котов классный. Такой простой парень кажется как две копейки, не оттдает от него какой-то кичливостью и мажорством как от того же Дани Медведева
Хорошая попытка, но нет.
+1
0
+1
Сходил в Бургер Кинг.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий