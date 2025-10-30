Валентин Вашеро: «Возможно, ненормальным было то, что я занимал 204-е место в рейтинге. Я знал, что могу попасть в топ-50»

Валентин Вашеро прокомментировал продвижение в рейтинге.

За последний месяц монегаск выиграл «Мастерс» в Шанхае, вышел в четвертьфинал в Париже, а также поднялся с 204-й на 30-ю строчку в живом рейтинге.

«До серьезной травмы я уже был 110-м. Потом нужно было защищать много очков, поэтому и опустился в рейтинге. Странно то, что в этом сезоне я играю гораздо лучше, чем в прошлом.

Главное, что я продолжаю в себя верить. Возможно, ненормальным было как раз то, что я находился на 204-м месте. Я понимал, что могу играть лучше, и мой уровень ближе к топ-100. Знал, что способен попасть даже в топ-50».

