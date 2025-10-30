  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Судья ошибочно засчитала двойное касание у Сонего на брейк-пойнте Медведева в Париже
Видео
8

Судья ошибочно засчитала двойное касание у Сонего на брейк-пойнте Медведева в Париже

Судья на вышке ошиблась в матче Даниила Медведева и Лоренцо Сонего в 1/8 финала в Париже.

В третьем сете при счете 3:1 на подаче Сонего арбитр ошибочно засчитала двойное касание у итальянца. В тот момент Медведев уже стоял у сетки, мог взять гейм и повести с двойным брейком.

После просмотра повтора розыгрыш переиграли, и Сонего взял гейм. Несмотря на это, Даниил смог выиграть сет и матч – 3:6, 7:6(5), 6:4.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoсудьи
logoЛоренцо Сонего
logoRolex Paris Masters
видео
logoДаниил Медведев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цзюцзян (WTA). 1/4 финала. Блинкова встретится с Паркс, Путинцева – с Голубич, Чжосюань Бай поборется с Шалковой, Таггер – с Корпач
вчера, 22:19
Гонконг (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Мбоко, Бенчич – с Букшей, Джойнт поборется с Сакацуме, Фернандес – с Кырстей
вчера, 22:06
Зверев выиграл седьмой матч подряд на «Мастерсе» в Париже
вчера, 21:53
Париж (ATP). Медведев, Бублик, Синнер, Зверев, Вашеро, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала, Рублев, Хачанов выбыли
вчера, 21:35
Медведев об ошибке судьи в матче с Сонего: «Если бы я проиграл, это превратилось бы в фильм ужасов для супервайзеров ATP»
вчера, 21:29
Медведев о том, что вышел в 5-й четвертьфинал после US Open: «Если бы я продолжал играть так же, как в Нью-Йорке, то вылетел бы из топ-20»
вчера, 20:57
Медведев 25-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
вчера, 19:51
Синнер выходил в четвертьфинал на всех «Мастерсах»
вчера, 19:36
Ченнай (WTA). Яценко, Родионова, Векич вышли в 1/4 финала, Фрухвиртова, Сенмез выбыли
вчера, 19:04
Валентин Вашеро: «Возможно, ненормальным было то, что я занимал 204-е место в рейтинге. Я знал, что могу попасть в топ-50»
вчера, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25