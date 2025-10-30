Судья ошибочно засчитала двойное касание у Сонего на брейк-пойнте Медведева в Париже

Судья на вышке ошиблась в матче Даниила Медведева и Лоренцо Сонего в 1/8 финала в Париже.

В третьем сете при счете 3:1 на подаче Сонего арбитр ошибочно засчитала двойное касание у итальянца. В тот момент Медведев уже стоял у сетки, мог взять гейм и повести с двойным брейком.

После просмотра повтора розыгрыш переиграли, и Сонего взял гейм. Несмотря на это, Даниил смог выиграть сет и матч – 3:6, 7:6(5), 6:4.