Париж (ATP). 3-й круг. Медведев встретится с Сонего, Хачанов – с Де Минауром, Рублев – с Шелтоном, Синнер поборется с Серундоло, Фриц – с Бубликом
Даниил Медведев сыграет с Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Карен Хачанов встретится с Алексом де Минауром, Андрей Рублев – с Беном Шелтоном.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
27 октября – 2 ноября 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 128 940 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
