  • Париж (ATP). 3-й круг. Медведев встретится с Сонего, Хачанов – с Де Минауром, Рублев – с Шелтоном, Синнер поборется с Серундоло, Фриц – с Бубликом
Париж (ATP). 3-й круг. Медведев встретится с Сонего, Хачанов – с Де Минауром, Рублев – с Шелтоном, Синнер поборется с Серундоло, Фриц – с Бубликом

Даниил Медведев сыграет с Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Карен Хачанов встретится с Алексом де Минауром, Андрей Рублев – с Беном Шелтоном.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

27 октября – 2 ноября 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 128 940 евро

Крытые корты, хард

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
