Бублик обыграл №4 Фрица и вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с 2021-го
Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.
Он обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 7:6(5), 6:2.
Казахстанец вышел в четвертьфинал «Мастерса» третий раз в карьере и первый – в сезоне. Последний раз на этой стадии он играл в 2021 году на турнирах в Майами и Мадриде.
Кроме того, Бублик одержал пятую победу над игроком топ-10 в сезоне. Теперь его баланс против первой десятки в этом году – 5:5.
Дальше он встретится с Кареном Хачановым или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
