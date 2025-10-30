10

Бублик обыграл №4 Фрица и вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с 2021-го

Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Он обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 7:6(5), 6:2.

Казахстанец вышел в четвертьфинал «Мастерса» третий раз в карьере и первый – в сезоне. Последний раз на этой стадии он играл в 2021 году на турнирах в Майами и Мадриде.

Кроме того, Бублик одержал пятую победу над игроком топ-10 в сезоне. Теперь его баланс против первой десятки в этом году – 5:5.

Дальше он встретится с Кареном Хачановым или Алексом де Минауром.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
