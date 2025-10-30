Медведев о том, что вышел в 5-й четвертьфинал после US Open: «Если бы я продолжал играть так же, как в Нью-Йорке, то вылетел бы из топ-20»
Даниил Медведев оценил уровень выступлений после US Open.
В третьем круге «Мастерса» в Париже россиянин победил Лоренцо Сонего – 3:6, 7:6(5), 6:4.
– Пятый выход в 1/4 финала после US Open. Насколько это хороший задел на сезон-2026?
– Отличный. Даже с точки зрения рейтинговых очков. Если бы я продолжал играть так же, как на US Open, я, наверное, вылетел бы из топ-20. А тогда идти вверх по рейтингу сложнее, потому что в ранних кругах можно встретить Синнера, Алькараса, Зверева, Фрица – кого угодно.
Приятно, что я играю хорошо, дохожу до поздних стадий турниров и поднимаюсь в рейтинге. Наверное, сейчас 12-й или 13-й, даже точно не знаю (Медведев занимает 13-е место в рейтинге – Спортс’’). Если получится прибавить, я буду рад подняться еще выше, – сказал Медведев в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости