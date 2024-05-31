Павел Котов: «Проиграть Синнеру все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире»

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Павел Котов Теннис

Павел Котов прокомментировал поражение от Янника Синнера на «Ролан Гаррос».

В третьем круге он проиграл второй ракетке мира 4:6, 4:6, 4:6. 

– На мой взгляд, я показал отличный теннис. Проиграть все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире, обыграл меня по делу.

Я и возил его по корту, и использовал всю ширину и глубину. Но все возвращалось мне обратно. А как только я играл чуть мягче, тут же атака. Розыгрыши выигрывал, только когда все исполнял совсем идеально.

– Есть уже мемная характеристика «достойное поражение». Когда и проиграл, и вроде бы нестыдно. Это оно?

– Думаю, да. По крайней мере, мне самому так кажется, – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.

17 комментариев
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Ответ cosset
Сегодня достойно пал Мракоборец Котик, в то время как в верхней половине сетки всякие баены-черундолы-этчевери и прочие Пожиратели Смерти выстилают дорогу Тому-кого-надоело-называть.
Посылающий маму котик добро и борец со злом, филантроп Джокович самое тёмное зло из детской вселенной. Интересное восприятие реальности
+6
0
+6
Ответ cosset
Сегодня достойно пал Мракоборец Котик, в то время как в верхней половине сетки всякие баены-черундолы-этчевери и прочие Пожиратели Смерти выстилают дорогу Тому-кого-надоело-называть.
Величайшему игроку в истории, непревзойденному, любимцу зрителей на всех континентах, Новаку Джоковичу !
+6
-4
+2
Подготовка к ТБШ через "травму", пока себя оправдывает.
+1
0
+1
Кто их теннисистов смог бы топового Надаля победить на грунте?
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Ответ -виталик -
Кто их теннисистов смог бы топового Надаля победить на грунте?
Топовый Котов
+1
0
+1
Кто-то, помнится, предсказывал, что он разрыдается и начнёт винить всех и вся. ))
+3
-3
0
Сегодня достойно пал Мракоборец Котик, в то время как в верхней половине сетки всякие баены-черундолы-этчевери и прочие Пожиратели Смерти выстилают дорогу Тому-кого-надоело-называть.
+7
-7
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Сегодня молодчик
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Звонкая пощёчина любителей сербов-братушек от Павлика ))
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Ответ Любитель шоколада
Первый по игре Джокович. Который берет за сезон три Шлема и едва не берет четвертый в паре мячей от выигрыша.
Так мы не в 2023 году живем) Уже 2024.
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Ответ sedric
Так мы не в 2023 году живем) Уже 2024.
Закончится год и посмотрим. Пока Джоковичу никто не мешает отработать год по такой же схеме «три Шлема за год». Здесь он главный фаворит. Форма отличная.
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Ответ sedric
Из нынешних никто, точно.
Зверев разве хуже Содерлинга который обыграл пикового Надаля ?
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