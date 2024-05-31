Павел Котов: «Проиграть Синнеру все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире»

Павел Котов прокомментировал поражение от Янника Синнера на «Ролан Гаррос».

В третьем круге он проиграл второй ракетке мира 4:6, 4:6, 4:6.

– На мой взгляд, я показал отличный теннис. Проиграть все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире, обыграл меня по делу.

Я и возил его по корту, и использовал всю ширину и глубину. Но все возвращалось мне обратно. А как только я играл чуть мягче, тут же атака. Розыгрыши выигрывал, только когда все исполнял совсем идеально.

– Есть уже мемная характеристика «достойное поражение». Когда и проиграл, и вроде бы нестыдно. Это оно?

– Думаю, да. По крайней мере, мне самому так кажется, – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.