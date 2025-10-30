Бублик о том, что может отобраться на итоговый запасным: «Впервые я настолько близок к очень важному достижению»

Александр Бублик прокомментировал победу в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Он обыграл Тэйлора Фрица со счетом 7:6(5), 6:2.

«Думаю, я воспользовался всеми шансами, кроме нескольких ситуаций в первом сете. Мне очень повезло на тай-брейке. Он ошибся в паре легких ударов, на которых обычно не промахиваются.

Сейчас мы находимся в разных позициях: он едет в Турин, а я все еще борюсь за то, чтобы стать запасным. Думаю, что также немного изменился его настрой. Не могу сказать наверняка, но мне показалось, что в ключевых моментах он действовал иначе. У меня появилось больше свободы, которой он лишал меня в трех предыдущих встречах. Очевидно, что он не играл на 100%, потому что у него впереди важный турнир. Это гораздо важнее, чем победа надо мной здесь, не так ли?»

Бублик также высказался о шансах попасть на итоговый запасным и подняться в топ-10 рейтинга.

«Впервые я настолько близок к очень важному достижению. Если бы я просто расслабился и сказал, что не хочу больше играть, устал или травмирован, то это была бы только моя вина. Шансов попасть в топ-10 или хотя бы стать запасным на турнире вроде этого не так много, поэтому, если такая возможность есть, нужно выкладываться на все 100. В следующем году мне придется защищать очки, и будет еще сложнее.

Сейчас я все ближе к цели, о которой раньше не мог подумать. И с этим приходит дополнительная уверенность, если не поддаешься давлению», – сказал Бублик в интервью на корте.

Сейчас казахстанец занимает 13-е место в живом рейтинге и 12-е в чемпионской гонке.