Медведев 25-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Даниил Медведев обыграл Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Матч длился 2 часа и 41 минуту и закончился со счетом 3:6, 7:6(5), 6:4.
Россиянин вышел в 25-й четвертьфинал «Мастерса». Среди действующих игроков по этому показателю он сравнялся со Стефаносом Циципасом – больше только у Новака Джоковича (97) и Александра Зверева (34).
Кроме того, Даниил дошел до 1/4 финала на пяти из шести последних турниров.
Также Медведев четвертый раз подряд победил Сонего. Теперь их баланс – 4:0.
За выход в полуфинал он поборется со Зверевым или Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
