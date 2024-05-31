Котов о видео, где мама во время матча меняет намотку на его ракетке: «Не знаю, в чем уникальность этого момента. Ничего сверхъестественного»

Павел Котов отреагировал на попавший в трансляцию матча момент с его мамой.

– Завирусился момент, когда ваша мама меняла во время матча с Вавринкой намотку на вашей ракетке. Вам кто-то скидывал?

– Если честно, не знаю, в чем уникальность этого момента. Просто нужно было, чтобы кто-то перемотал ракетку, старая намотка стала мокрой и скользила в руке. Ничего сверхъестественного, на мой взгляд, в этом нет, – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.