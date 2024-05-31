Котов о видео, где мама во время матча меняет намотку на его ракетке: «Не знаю, в чем уникальность этого момента. Ничего сверхъестественного»

Теги видео Ролан Гаррос ATP Павел Котов Теннис

Павел Котов отреагировал на попавший в трансляцию матча момент с его мамой.

– Завирусился момент, когда ваша мама меняла во время матча с Вавринкой намотку на вашей ракетке. Вам кто-то скидывал?

– Если честно, не знаю, в чем уникальность этого момента. Просто нужно было, чтобы кто-то перемотал ракетку, старая намотка стала мокрой и скользила в руке. Ничего сверхъестественного, на мой взгляд, в этом нет, – приводит слова Котова корреспондент Sports Андрей Васильев.

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4 комментария
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Ответ Николай Володин
Да уж , никакого такта в отношении матери,которая тебя воспитала Паша))
Просто для большинства спортсменов естественно и привычно, что мамы или оба родителя полностью вовлечены в спортивную жизнь своего ребёнка, пусть даже вполне взрослого) Поэтому Паша не видит ничего удивительного, в том что мама проявляет посильное ей участие в его карьере. Мама молодец, Паша должен ценить)
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Хоть бы сказал спасибо маме в интервью, ноль благодарности кто всю жизнь с тобой с самого начала
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Да уж , никакого такта в отношении матери,которая тебя воспитала Паша))
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