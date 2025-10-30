1

Синнер выходил в четвертьфинал на всех «Мастерсах»

Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Он обыграл 21-ю ракетку мира Франсиско Серундоло со счетом 7:5, 6:1.

Синнер вышел в 18-й четвертьфинал «Мастерса» в карьере – и первый в Париже. Он стал первым итальянцем в истории, вышедшим в четвертьфиналы всех девяти «Мастерсов».

Янник одержал 50-ю победу в сезоне. Его баланс в этом году – 50:6.

Кроме того, с начала сезона-2024 его статистика на харде против игроков вне топ-10 – 62:1. Единственное поражение он потерпел от Тэллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Шанхае-2025, снявшись с матча.

Дальше итальянец встретится с Беном Шелтоном.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
