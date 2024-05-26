Страсть.

Многие из нас любят и ценят «Гарри Поттера», но многие ли настолько, как 57-я ракетка мира Павел Котов ?

Еще в начале сезона он рассказал, что фанатеет от волшебной фэнтези-вселенной, а потом даже использовал тематическую метафору: в феврале после поражения от Себастьяна Корды в первом круге Дубая сказал, что ни одно заклинание не помогло бы ему выиграть, настолько ничего не получалось.

Перед стартом «Ролан Гаррос» мы встретились с Павлом в Париже, и он рассказал об увлечении.

Самый большой магазин, фигурки Гарри, Рона и Гермионы

Когда приезжаю в новую страну, в первую очередь интересуюсь, где и что связанное с «Гарри Поттером» можно приобрести. Если близко или есть время доехать, обязательно доберусь и куплю. Собираю абсолютно разные вещи. Могу, например, в отеле на тумбочке или рядом с зеркалом такие сувенирчики выставить – чуть-чуть ощущения дома прибавляется.

В коллекции очень много всякого. Покупаю и сумки небольшие, и блокноты, мелочи разные, есть кубок трех волшебников в миниатюре, фигурки Гарри Поттера, Рона, Гермионы, Дамблдора, Северуса Снегга. Меня вообще все интересует и привлекает.

В Нью-Йорке, как я полтора года назад узнал, самый большой в мире магазин «Гарри Поттера».

Я там волшебных палочек разных накупил, привез несколько.

Собираю постепенно, за одну поездку могу две-три-четыре вещи купить. Привожу все домой, в Москву, там хранится.

В целом очень люблю проводить время дома, с близкими и родными, но, если был бы совсем уж домашним человеком, не смог бы, наверно, быть профессиональным теннисистом. Конечно, устаешь в какой-то момент от того, что постоянно самолеты, поезда, машины в аренду – поэтому еще больше ценишь дом. Из-за того, что редко получается бывать.

Каждый город – новый сувенир, крафтовые книжки

Концепция коллекции в том, чтобы в каждом новом месте покупать что-то новое. Приехал, на память купил. Чтобы потом, надеюсь, через много лет сидеть перед этой коллекцией и вспоминать, смотря на конкретный сувенир: вот это я был в Париже, а это в Нью-Йорке. Играл в теннис, а заодно получилось такую вот фигурку купить.

Я рос на книгах и фильмах про Гарри Поттера – у меня это все ассоциируется с детством очень четко, с тем приятным временем. Тогда предпочитал кино, конечно. Моя любимая сцена – про дары смерти, где объясняется смысл и предыстория каждого. Точно не раз ее отдельно пересматривал. В детстве думал, что книжки слишком длинные, их слишком много. Потом, конечно, и прочитал тоже. Заняло немало времени, но как раз уже брал с собой в теннисные поездки.

В коллекции у меня, само собой, все книги – издательства «Росмэн», естественно. Новый перевод «Махаона» пытался читать – совсем не понравилось. Книги на английском тоже есть, их еще не все прочитал, правда.

А еще есть крафтовые книжки. Люди в России делают крафтовые обложки, страницы под старину – но это чтобы поставить на полочку и любоваться.

Летом планирую в Лондоне посетить всякие разные места, связанные с «Гарри Поттером». Если получится сделать визу. В прошлом году не смог, не успел – в этот раз заранее начал, уже подал все документы. Надеюсь, удастся и сыграть, и выкроить время перед «Уимблдоном» на это.

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О дорогих вещах: « Я не такого уровня коллекционер, чтобы покупать что-то за огромные деньги. Мой уровень – прийти в магазин и выбрать из доступного то, что понравится. А гоняться за редкими вещами, платить за них много – точно нет, это перебор.

О детской влюбленности в Гермиону: «Не моя история. Многие люди говорят, что влюблены в каких-то актрис, в героинь – я не совсем это понимаю. Я более приземленный человек. Мне нужно понимать, что человек со мной на одном уровне находится, что будет возможность с ним общаться. А сейчас у меня есть любимая девушка, в этом плане все хорошо, я ее очень люблю».

О литературе вообще : «Гарри Поттер» – не единственно, что мне нравится. Еще очень люблю книги Толкиена и фильмы по ним: «Властелин колец», «Хоббит». Скоро хочу начать читать [романы Дэна Брауна] «Инферно», «Ангелы и демоны». Одна из моих самых любимых книг вообще – Отель «У погибшего альпиниста» братьев Стругацких. Идеальное комбо из фантастики и детектива. Это как раз два моих любимых жанра. Предпочитаю классику, того же «Шерлока Холмса», конечно, тоже обожаю.

Те же Стругацкие, я очень много их читал – это, конечно, совсем другой уровень по сравнению с тем, что часто сейчас можно встретить. Когда прочитал и на следующий день забыл. Я в этом смысле консерватор. Выбираю проверенные временем книги и проверенных временем авторов. Современная литература мне чаще всего не заходит, читаю классику этих жанров.

Крайне сложный тест по «Гарри Поттеру»: ответов нет даже в книгах

Фото: Gettyimages.ru /Spencer Platt, Rob Stothard