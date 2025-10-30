Де Минаур второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир
Алекс де Минаур второй год подряд сыграет на итоговом турнире ATP.
Де Минаур победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (6:2, 6:2) и квалифицировался на турнир.
В этом сезоне австралиец выиграл ATP 500 в Вашингтоне, а также дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло.
Помимо него, на итоговый отобрались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович, Тэйлор Фриц и Бен Шелтон.
Итоговый пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.
