4

Де Минаур второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир

Алекс де Минаур второй год подряд сыграет на итоговом турнире ATP.

Де Минаур победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (6:2, 6:2) и квалифицировался на турнир.

В этом сезоне австралиец выиграл ATP 500 в Вашингтоне, а также дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло.

Помимо него, на итоговый отобрались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович, Тэйлор Фриц и Бен Шелтон.

Итоговый пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
