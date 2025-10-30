Де Минаур второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир

Алекс де Минаур второй год подряд сыграет на итоговом турнире ATP.

Де Минаур победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Париже (6:2, 6:2) и квалифицировался на турнир.

В этом сезоне австралиец выиграл ATP 500 в Вашингтоне, а также дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло.

Помимо него, на итоговый отобрались Карлос Алькарас , Янник Синнер , Александр Зверев , Новак Джокович , Тэйлор Фриц и Бен Шелтон .

Итоговый пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.