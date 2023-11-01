Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики»

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев объяснил, почему отказался играть, пока не затихнут зрители.

Пауза в матче против Григора Димитрова произошла при счете 5:5 во втором сете.

Болгарин победил 6:3, 6:7(4), 7:6(2).

– Вот что произошло: я бросил ракетку, меня освистали. Обычное дело. Не вижу в этом проблемы. Я иду подавать, они аплодируют или типа того. Но я хочу подавать. Они не должны аплодировать. Поэтому я все равно подаю.

В это время говорил судья, поэтому Григор не был готов. Ладно, такое бывает, но меня освистали. Я не понял, в чем причина, и не захотел играть. Вот, собственно, и все.

Тогда я подумал: ладно, не буду играть, пока они свистят. Но зрители в Берси не перестают свистеть. Так что я такой: ладно. Потом, когда я получил предупреждение, я подумал: неужели я хочу получить дисквалификацию и закончить матч на такой ноте? Нет. И пошел играть.

– Как вы считаете, в Берси худшая публика из всех?

– Я не хочу так говорить. У нас 60 игроков. 30 из них она понравится, 10 посчитают, что это не имеет значения, и так далее. Поэтому я не буду ничего говорить. Я не хочу говорить плохо об этом турнире в целом.

Это просто не работает. Все матчи одинаковые. Такое случается.

Есть турниры, на которые мне нравится возвращаться, а здесь у меня проблемы с публикой. Так бывает.

Возможно, через два года мы не будем здесь играть, но я все равно рад вернуться, вот так.

– Возможно, «Мастерс» перенесут в другое место? Возможно, лицензию выкупит кто-то другой? Но, конечно, здесь, во Франции, в Берси, гораздо лучше, чем, например, в Саудовской Аравии, где на трибунах никого нет. Что бы вы предпочли?

– Я не видел, но в теннисе тоже так. Может, через год-два, сначала там не будет зрителей, но потом начнет приходить больше людей.

Я не очень в курсе, но вряд ли Париж потеряет «Мастерс». Я только слышал, что его перенесут на другую арену. Больше я ничего об этом не знаю, поэтому не буду врать.

Но Париж-Берси – это легендарный турнир, не знаю, как давно он проводится, но победителей очень много, и я один из них. Но я вернусь. Постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки зрителей. Когда ты показываешь максимум. Вот что я сказал в прошлый раз.

Я ничего не имею против этих зрителей. Просто иногда не складывается, и я надеюсь, что это изменится.

Медведев показал средний палец трибунам и играл сломанной ракеткой. История вылета из Парижа

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5 комментариев

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ProLL
После финала АО-21 уже несколько раз Даня этот театр устраивал, отказываясь играть пока трибуны не замолчат и хорошо, что в этот раз судья ему показал, что не будет так, как он хочет - его просто дисквалифицируют и все, никто не сможет заткнуть всех и каждого на трибунах. Возможно, в следующий раз он уже себя вести так не будет, потому что до этого никто его за это не наказывал. А быдло на трибунах всегда было и будет, просто их надо затыкать своей игрой, а не вести себя им под стать. Раньше Даниил куда спокойнее к этому относился и заколачивал эйсы, даже когда кричали под руку. К сожалению, публика на АО-21 расшатала его и без того подвижную психику.
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Antonbezb
Медведев выигрывал этот турнир, когда рано вылетел в Вене. Но последние годы он доходит там до финала, и через 60 часов уже первый матч в Париже. За это время нереально к Димитрову подготовиться
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Potors
В Париже всегда недолюбливали жителей Лазурного Побережья и наоборот, пазл сложился)
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S.Graf
Хорошо сказал Даня: вернусь и отомщу.
Успехов!))))
А турнир на 10 лет старше Медведа))
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