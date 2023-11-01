Даниил Медведев: «Средний палец в адрес трибун? Я просто смотрел на ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»

Теги ATP Rolex Paris Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, показывал ли он средний палец зрителям в Париже.

После поражения от Григора Димитрова он покидал корт под уханье трибун.

«Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»

Также он сказал, что предпочитает выступать на этом турнире, когда нет зрителей.

«У меня много друзей-французов. Похоже, им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей».

Медведев показал средний палец трибунам и играл сломанной ракеткой. История вылета из Парижа

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16 комментариев

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Андрей
Даня, никогда не меняйся)
+29
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+21
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SaltyRose
Ну, а вы что подумали?! :)))
+16
-5
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Hardy
🤣👍
+11
-5
+6
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sashati
Коготь Медведя как талисман!
+6
-2
+4
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cosset
затишье в Вене было недолгим, Даниил взялся за старое.
+4
-1
+3
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dmtsv
Мне кажется, за этим гораздо интереснее наблюдать, чем за всеобщей любовью и уважением. Вон Кантона вообще болельщику прописал с ноги в голову (среди прочего) и ничего, легенда.
+4
-1
+3
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Aporte14
Публика в Париже и впрямь сволочная, но это Медведева никак не оправдывает. Он и в Вене зрителей обзыаал баранами
+3
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+3
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Великий Алонсо
Дисквалифицировать его разок на пару месяцев, сразу все понты исчезнут
+5
-3
+2
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Anna Morgan
Звял моду факи показывать зрителям. Одумайся, Даниил!
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afry
Факт. Выигал в 2020, когда зрителей не пускали.
+2
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GLW
клоун,которому кажется ,что он оригинален и забавен,самое худшее сочетание
0
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