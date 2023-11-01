Даниил Медведев: «Средний палец в адрес трибун? Я просто смотрел на ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»

Даниил Медведев ответил, показывал ли он средний палец зрителям в Париже.

После поражения от Григора Димитрова он покидал корт под уханье трибун.

«Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?»

Также он сказал, что предпочитает выступать на этом турнире, когда нет зрителей.

«У меня много друзей-французов. Похоже, им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей».

Медведев показал средний палец трибунам и играл сломанной ракеткой. История вылета из Парижа

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