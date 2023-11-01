Димитров о концентрации в матче с Медведевым: «Очень важен внутренний диалог. Я могу контролировать только себя»

Григор Димитров рассказал о контроле эмоций в матче против Даниила Медведева.

– Расскажите о последнем отрезке этого матча. Четыре упущенных матчбола и розыгрыш из 47 ударов, который вы проиграли, не выбили вас из колеи. Как вам удалось закончить этот матч, не потеряв концентрацию?

– Зато в том розыгрыше я потерял ноги (улыбается). Тяжело думать о чем-то другом.

Даже сейчас я разговаривал с командой о том, что несколько ударов мог бы сделать по-другому. Например, каждый раз, когда я готовился к бэкхенду, вместо того, чтобы наклониться вперед, я отклонялся назад. Я думал: «Что происходит?»

Если честно, было очень тяжело. В такие моменты ты играешь и понимаешь, что как бы ни ударил по мячу, он все равно вернется. В этом весь Даниил. Не только сегодня. Он в целом так играет.

И мне показалось, что я видел не все варианты, чтобы дожать в этом розыгрыше. Их очень трудно увидеть, когда на корте, и позже я посмотрю, мог ли сделать что-то еще, перехитрить его или немного рискнуть.

У меня всегда неплохие шансы в длинных розыгрышах. Против него всегда плюс-минус 50 на 50 или, возможно, небольшой перевес в его сторону.

Но да, мне пришлось смириться. Другого выхода не было. В матчах с такими игроками, когда ты немного выбит из колеи или начинаешь ошибаться, они замечают и пользуются по полной.

Кроме того, я не так уж и разозлился. Подумал: ладно, это еще один из таких розыгрышей. Кроме того, многие очки закончились в мою пользу, а этот – в его. Это игра. Было весело, но весело потому, что ты справился с трудностями.

– Вы сохранили концентрацию не только после упущенных матчболов. Второй сет закончился не в вашу пользу, но вы отыграли сетболы до и после паузы, когда зрители свистели. Как вам удалось сохранить концентрацию и что в этот момент происходило у вас в голове?

– В игре бывает всякое. Когда случаются такие моменты, невозможно контролировать зрителей, игрока или судью. Наверное, сказывается опыт. Я даже вспомнил, как раньше играл командные соревнования. Ты стараешься вспомнить такие ситуации. Это часть игры.

Думаю, это очень важно: когда ты выходишь на корт, с одной стороны, тебя окружает столько людей, но, с другой, ты совсем один. Поэтому нужно оставаться очень собранным, быть в себе.

Думаю, очень важен внутренний диалог. Когда готовишься перед матчем, во время матча, выходя на корт, когда делаешь брейк, когда проигрываешь подачу.

На протяжении всего матча столько всего меняется. При этом я понимаю, что ничто не может вывести меня из себя настолько, чтобы я просто взорвался и отреагировал как-то иначе. Я всегда в игре. Я могу контролировать только себя. Если я могу держать свои эмоции в норме и адекватно оценивать ситуацию, то проблем быть не должно.

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