Медведев в Париже отказывался играть, пока трибуны не перестанут свистеть на его подаче
Даниил Медведев поругался со зрителями в матче против Григора Димитрова на «Мастерсе» в Париже.
Трибуны шумели перед подачей Медведева при счете 5:5 во втором сете. Судья на вышке попытался успокоить зрителей, но это не помогло.
Тогда Медведев отказался играть, пока трибуны не затихнут, и сел на скамейку, переговариваясь с судьей. «Не хотят, чтобы играл, тогда я не буду, – сказал Медведев. – Там кто-то свистит, я прекращаю играть».
Спустя две минуты игра возобновилась.
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