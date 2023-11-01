Медведев в Париже отказывался играть, пока трибуны не перестанут свистеть на его подаче

поругался со зрителями в матче против на «Мастерсе» в Париже.

Трибуны шумели перед подачей Медведева при счете 5:5 во втором сете. Судья на вышке попытался успокоить зрителей, но это не помогло.

Тогда Медведев отказался играть, пока трибуны не затихнут, и сел на скамейку, переговариваясь с судьей. «Не хотят, чтобы играл, тогда я не буду, – сказал Медведев. – Там кто-то свистит, я прекращаю играть».

Спустя две минуты игра возобновилась.

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