Медведев в Париже отказывался играть, пока трибуны не перестанут свистеть на его подаче

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Даниил Медведев судьи Теннис

Даниил Медведев поругался со зрителями в матче против Григора Димитрова на «Мастерсе» в Париже.

Трибуны шумели перед подачей Медведева при счете 5:5 во втором сете. Судья на вышке попытался успокоить зрителей, но это не помогло.

Тогда Медведев отказался играть, пока трибуны не затихнут, и сел на скамейку, переговариваясь с судьей. «Не хотят, чтобы играл, тогда я не буду, – сказал Медведев. – Там кто-то свистит, я прекращаю играть».

Спустя две минуты игра возобновилась.

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10 комментариев

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Hardy
Ответ KMR
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Генадий Адамов
Гриша вымучил у измоотанного Даниила прбеду заслуженно
+4
-2
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Skip
Медведева не любит парижская публика, сильно топили за болгарина (
+2
0
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Alexander2022
Ответ Skip
Медведева не любит парижская публика, сильно топили за болгарина (
Потом пусть сидят и зевают, когда не пойми кто пройдет по этой части сетки в решающие стадии
+4
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costa0545
Честно говоря и хорошо, что проиграл, в конце его уже стало жалко, он тае первую подачу 180км подавал и один раз 201км и то не попал, видно устал, жутко. Хотя может этот отдых и не поможет ему на итоговом, но лучше так, не фиг жилы рвать)))
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Nikolay Stavrogin
Только Медведев может умудриться сделать, чтобы его освистывали на домашней Франции...
Даже в Сафиуллине вчера приятные французы увидели своего Маннорино и подтапливали весь матч
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KMR
Ответ Hardy
серьёзно не понимаешь разницу?
Берем матч Барса - Реал. Пенальти бьет Месси или Роналду,трибуны свистят и тут такой игрок уходит с поля и говорит,что будет ждать пока все замолчат. Как думаешь,его послушают? Или проигнорят?
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Nbveh Nbvehjd
Очень странно, играл дома, а местные его не любят! В чем проблема? Паспорт то французский
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