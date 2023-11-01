Медведев показал трибунам средний палец, уходя с корта в Париже

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев показал трибунам средний палец, когда уходил с корта после поражения от Григора Димитрова на «Мастерсе» в Париже.

Россиянин уступил – 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

По ходу игры зрители свистели в его адрес, и во втором сете Медведев отказывался играть, пока они не затихнут.

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39 комментариев

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ekaterina_)))
Ещё сказал, что рассматривал ноготь)
Даня, конечно, отрицательный персонаж, но ему это идёт)
+27
-8
+19
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Андрей
Ответ Ярик01
Он же практически француз, и такое освистывание
От французского у Дани только место жительство)
+13
-3
+10
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Liza Veselova
Ответ ekaterina_)))
Ещё сказал, что рассматривал ноготь) Даня, конечно, отрицательный персонаж, но ему это идёт)
Настолько плохо, что даже хорошо)
+9
0
+9
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Андрей
Подвижная психика даёт о себе знать. Причем уверен, что через пару часов будет сильно жалеть
+8
-3
+5
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bobodo12
Это ужасно. Только почему-то очень ржачно
🤣🤣🤣
+6
-2
+4
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Hardy
гениально рассмотрел ногти🤣👍
+5
-1
+4
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Qwarrz Qaqa
Психика обиделась)).
+6
-2
+4
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Наглая Кайса
Мдэээ виноваты все кроме него
+17
-13
+4
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свободу попугаю
детский сад )
+5
-2
+3
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antoha1896
Ответ Андрей
Подвижная психика даёт о себе знать. Причем уверен, что через пару часов будет сильно жалеть
Да не первый раз. Не думаю, что будет)
+3
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+3
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Liza Veselova
Слоник из 21 был лучше, там была некая метафора)
+2
0
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A1 Mi
Ответ Dym86
Опять исподтишка. Его фаныс сейчас будут писать "это не то что вы подумали, он разминал руку". А Мед для них таких же уже придумал отмазку "рассматривал ноготь"
Почему это исподтишка, он во время матча их в открытую крыл на французском когда они начали орать
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Йенс Мустерманн
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Ответ antoha1896
Опять не увидел фактов. Где возвеличивание? Я лишь сказал очевидное, Медведеву на тебя …
Значит стоит обратиться к специалисту по работе с органами зрения.
Ну даньке может на меня и всё равно, но не его фанатам, что кинулись защищать его тушку в интернете от критиков его дикой выходки. В данный момент ты этим как раз и занимаешься.
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Йенс Мустерманн
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Ответ antoha1896
Ахах, смешной вы. Вижу вашу «справедливость» только в отношении конкретных спортсменов Еще и лицемер в придачу
Стандартный приёмы фанов даньки - оскорбить, перейти на личность или родителей и перевести стрелки. Так что освобождай ветки до следующего турнира с его участием, тебе здесь уже делать больше нечего.
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TennisForever
Даня 🤭
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Андрей
Ответ Ярик01
Язык, дочь родилась и растет там. Это уже много.
Дочь родилась там, но первый день рождения в Москве праздновала, например
+3
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Йенс Мустерманн
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Ответ antoha1896
Люди у которых нет проблем и комплексов в жизни так себя в соц сетях не ведут. Типичный троль
Это называется обострённое чувство справедливости и отсутствие кумиров.
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Ярик01
Ответ Андрей
От французского у Дани только место жительство)
Язык, дочь родилась и растет там. Это уже много.
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Йенс Мустерманн
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Ответ antoha1896
По вашему рейтингу видно, что вы вряд ли лучше. Есть одно НО. Дане наплевать, что считает како-то условный мустерманн со спортса. А вы пытаетесь в каждом посте про Медведева его задеть
Ожидаемо данькины фанаты бросились со всех ног оправдывать поведение этого хамла
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sashati
Ответ ekaterina_)))
Ещё сказал, что рассматривал ноготь) Даня, конечно, отрицательный персонаж, но ему это идёт)
У него там есть ноготь?)
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Russia_the_best
Ответ Наглая Кайса
Мдэээ виноваты все кроме него
А кого он обвинил?)) сюр
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tolgol1974
Придумал конечно классно.надо взять на заметку
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AFP1
Да начихать на эту Францию Даня отдыхай и готовься к Итоговому Мастерсу!
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Магомед Саид Амирханов
Эта и есть не хорошо!
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Йенс Мустерманн
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Ответ antoha1896
Во-первых, оскорбляете вы Медведева, и никак не пойму где я оскорбил вас? (факты плиз) Во-вторых, на личности я не переходил, если не заметили, в отличие от вас Получается, что типичный фан Медведева - это вы.
Я его не оскорбляю, а справедливо оцениваю его поведения. А вот ты как раз оскорбил меня и перешёл на личность.
Господи, даже в этом комментарии перевод стрелок засунул. Какие же фаны даньки далёкие, как и их кумир.
🤣🤣
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