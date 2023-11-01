Медведев показал трибунам средний палец, уходя с корта в Париже

показал трибунам средний палец, когда уходил с корта после поражения от на «Мастерсе» в Париже.

Россиянин уступил – 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

По ходу игры зрители свистели в его адрес, и во втором сете Медведев отказывался играть, пока они не затихнут.

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