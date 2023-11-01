Медведев показал трибунам средний палец, уходя с корта в Париже
Даниил Медведев показал трибунам средний палец, когда уходил с корта после поражения от Григора Димитрова на «Мастерсе» в Париже.
Россиянин уступил – 3:6, 7:6(4), 6:7(2).
По ходу игры зрители свистели в его адрес, и во втором сете Медведев отказывался играть, пока они не затихнут.
Даня, конечно, отрицательный персонаж, но ему это идёт)
🤣🤣🤣
Ну даньке может на меня и всё равно, но не его фанатам, что кинулись защищать его тушку в интернете от критиков его дикой выходки. В данный момент ты этим как раз и занимаешься.
Господи, даже в этом комментарии перевод стрелок засунул. Какие же фаны даньки далёкие, как и их кумир.
🤣🤣