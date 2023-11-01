Димитров в матче с Медведевым 10-й раз обыграл соперника из топ-3

победил во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:7(4), 7:6(2).

В решающем сете Медведев ушел со счета 2:5 и отыграл шесть матчболов (четыре при 3:5, два при 5:6).

Болгарин взял реванш за поражение в Вене на прошлой неделе и сократил отставание в личных встречах – 3:6.

Димитров второй раз в сезоне и 10-й раз в карьере обыграл соперника из топ-3. Счет против представителей десятки стал 36:83.

Теперь он поборется с .

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