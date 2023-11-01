Димитров в матче с Медведевым 10-й раз обыграл соперника из топ-3

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Даниил Медведев Теннис

Григор Димитров победил Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 6:7(4), 7:6(2).

В решающем сете Медведев ушел со счета 2:5 и отыграл шесть матчболов (четыре при 3:5, два при 5:6).

Болгарин взял реванш за поражение в Вене на прошлой неделе и сократил отставание в личных встречах – 3:6.

Димитров второй раз в сезоне и 10-й раз в карьере обыграл соперника из топ-3. Счет против представителей десятки стал 36:83.

Теперь он поборется с Александром Бубликом.

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15 комментариев

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costa0545
Честно говоря, Григор классно играл, а кокой он у сетки в шпагате вытащил красава)))
+13
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justbored
Ответ costa0545
Честно говоря, Григор классно играл, а кокой он у сетки в шпагате вытащил красава)))
Хайпойнт там был кувырок а-ля Боря Беккер.
+5
0
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Андрей
После Вены было ожидаемо, что проиграет. Вообще думал, что легко сольется, а тут семь матчболов отыграл. Классный матч был. Дане готовиться к итогу, возможно, даже лучше отдохнуть. Игра есть, нужна свежесть, тогда хорошие шансы на отличное выступление
+5
-1
+4
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инок
Эх, отыгрался ведь Даня с 2-5, но сил на тай не хватило уже.
Григор - молодец, в этот раз на удивление проявил характер и заслужил свою победу!
+5
-1
+4
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Antonbezb
Шансов не было восстановиться к этому турниру после Рубилова в Вене
+3
0
+3
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laukkanen
Интересно, сколько из них побед у него именно над большой тройкой
+1
0
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Czarn
Григор, конечно, сыграл прекрасный матч, а Даня просто устал. Ничего, Итоговый всё равно будет интересным😄
+3
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Евгений Птицын
Ответ laukkanen
Интересно, сколько из них побед у него именно над большой тройкой
Ровно по одной над каждым)
+1
0
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Alexander2022
Ответ gabyov
Даня в очередной раз продемонстрировал за что я не могу искренне болеть за него )) ну детский сад и просто некрасиво Не раскуксил бы в конце второго сета - отлетел бы в двух, так и останется в истории главной истеричкой
Главными истеричками в истории будут те, кто кроет матом своих родителей во время матчей, а не Медведев.
+1
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Gulnara Sadykova
Матч был классный. Мы до последнего надеялись на Даниила. Даниил сделает выводы и хорошо подготовится к итоговому.Успехов!
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Serik Alik
Медведев: «Показал средний палец? О нет, я просто так посмотрел на свой ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» 😭😂
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Yony
Да Алькатрас и Медвед решили отдохнуть перед итоговым)))??
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